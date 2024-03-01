比亞迪股份 (1211) 逐步走出下跌局面　上望100天線阻力｜彭偉新

比亞迪股份近日走勢仍受惠部份新能源汽車股業績強勁，加上市場預期集團2023年全年業績，除了收入可以會繼續創新高，即使毛利率或出現持續回調，但整體純利仍然可以維持較強的走勢，令到股價走勢已由2月初低位167.8港元作出反彈，不單止升破10天線及20天線的阻力外，更曾一度突破50天線，升上最高位見200港元。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 18 倍，市場給予集團的預測市盈率為 13.9 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.35倍，而市賬率則為 3.98 倍。因此，整體估值仍然屬於稍為偏低的水平。



比亞迪股份的機構投資者持股比率為36.21%，並於2023年10月5日至2024年2月29日期間的股價共錄得16.75%的跌幅，不過未有資金流走外，期間更共錄得168.24 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的123.09 億港元，而散戶則佔當中的45.17 億港元。另外，期間大戶投資者的坐貨比率最高曾升上15.37%；而最低則跌至5.17%，而到2月29日當日則為11.15%，走勢上出現由低位回升的情況，反映整體吸引力開始回升，有助股價作出更大幅度的上升。

比亞迪股份兩類投資者的資金流狀況，以及大戶投資者的坐貨比率。（圖1）

比亞迪股份上日以 193.3 港元收市，全日上升 0.4 港元或 0.21%。集團過去5年的平均Beta值為 0.54，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 280.6 港元，而最低位則曾見 167.8港元，股價於過去52周累計下跌 13.58%，股價表現稍為跑贏恒指及國企指數，以現價 193.3 港元計，比亞迪股份的股價較 50 天線低 1.05%，另外，現價亦較 200 天線低 20.01%，因此，走勢上未有出現過份反彈，未會出現短期的技術下跌。

股價於去年8月升上280.6港元見頂後，便即時作出回調，更在股價失守20天線及50天線的支持後，股價反覆冋下，並形成了一浪低於一浪走勢(見圖2)，股持續跌穿所有的移動平均線支持後，最低跌至今年2月初的低位見167.8港元。雖然整體走勢未有出現即時的見底，但由於同期的9天RSI已在股價在2月見底之前，更早出現見底，令到RSI走勢與股價走勢出現底背馳，股在過去近1個月作出反彈，暫時已收復了10天線至50天線，若果早段反彈能收復整個跌浪總跌幅的38.2%作為反彈目標的話，股價可以升上211.80港元水平。投資者可以在189.00港元買入，上望211.80港元，至於股價一旦向下跌穿20天線184港元，則要先行止蝕離場。

比亞迪股價由低位反彈首個目標價位為整個跌浪總跌幅的38.2%水平。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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