高息率令到香港電訊(6823)股價走勢更出息｜彭偉新

香港電訊－ＳＳ (6823)是本港電訊服務提供商之一，其主營業務包括提供電訊及相關服務。業務可以細分為提供本地電話服務、寬帶接駁服務、本地及國際數據、直通國際電話、技術保養及外判服務以及電話營業管理服務。至於本地流動通訊業務亦是其主營業務之一。而且集團亦有經營其化包括企業支援服務及多媒體服務等，由於集團涉及電訊服務供應，在過去幾年一直佔有市場較重要的比重下，令到集團的現金流相對穩定，令到過去5年間一直維持派發高於全年盈利的股息，派息比率平均達到110%。另外，過去5年的平均股息率亦達到7.28厘，成為了市場上高息股的選擇。



香港電訊－ＳＳ於上一個交易日以 9.49 港元收市，全日上升 0.06 港元或 0.64%。集團過去5年的平均Beta值為 0.37，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 10.8 港元，而最低位則曾見 7.91港元，股價於過去52周累計下跌 7.91%，不過，股價表現仍然跑贏恒指及國企指數。以現價 9.49 港元計，香港電訊－ＳＳ的股價較 50 天線只高出 2.04%，另外，現價亦較 200 天線亦只高出 6.8%，因此，股價未有升得過高，有望令到股價可以進一步上升。

市場預期集團今個財年的全年盈利預測會增長為 3%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 4.4%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 1.52%，不過，往後的 5 年的年複合盈利增長為 1.92%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 14.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 18.1 倍，較追蹤市盈率為高。香港電訊－ＳＳ過去一年的派息比率為 114%，而集團過去的財年已派發 0.7649 元的追蹤年股息，相等於 8.11 厘的年股息率，市場預期集團2024年全年仍然有望每股派 0.76 元，相等於 8.00 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 6.82 厘為高，因此，預期股價仍然有望作進一步的上升。

香港電訊 (6823) 股價已形成了見底走勢外，高息率可吸引資金續買入。（圖1）

香港電訊 －ＳＳ股價於去年2月及4月兩次升抵10.80港元的高位後，走勢便開始逐步回落(見圖1)，更在跌穿了所有的移動平均線支持後，逐步形成了一浪低於一浪走勢，股價持續下行更跌至去年10月低位7.91港元後，才能見底。不過，同期的9天RSI則形成一底高於一底的RSI底背馳走勢，反映下跌的壓力逐步消散。股價在去年11月成功重返20天線及50天線後，便持續作出反彈，更成功收復了所有的移動平均線阻力外，拉動20天線向上突破50天線，形成了確認中期突破的走勢。雖然股價在今年1月升抵9.65港元後再度見阻力，未能向上突破整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標9.68港元，但其後回調亦未有失守原有在38.2%反彈的目標水平9.02港元，因此，整個走勢仍然屬於正常回調。由於現時股份仍然有較高的股息率，在未來整體利息水平有回調的空間下，高息股仍然會成為資金追逐的對象，所以，預期香港電訊－ＳＳ的股價仍然會有進一步的上升空間。投資者可以在9.45港元水平買入，預期股價會有望升破之前在9.65港元的阻力，並100%完全修復，上望10.80港元，若果股價向下跌穿之前在9.00港元的支持，則宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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