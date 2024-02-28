時代電氣(3898)股價剛突破38.2%反彈目標　可上望26.7元｜彭偉新

時代電氣是一家主要從事軌道交通裝備產品的研發、設計、製造和銷售的國企股。集團從事新興設備的研發、設計、製造和銷售，其中，軌道交通裝備業務主要包括軌道交通電氣裝備，如牽引變流系統、信息化與智能係統產品、供電系統和測試裝備、軌道工程機械、通信信號系統等。另外，新興裝備業務則包括功率半導體器件、工業變流產品、新能源汽車電驅系統、傳感器件和海工裝備等。時代電氣上日以 23.85 港元收市，全日上升 1.1 港元或 4.84%。集團過去5年的平均Beta值為 0.13，系統性風險遠低於大市，主要是之前市場一直未有炒作的藉口，因此估值一直偏低。



集團的52周最高價曾見 38.95 港元，而最低位則曾見 18.1港元，股價於過去52周累計下跌 36.36%，表現較大市為弱，以現價 23.85 港元計，時代電氣的股價反彈已較 50 天線高出 15.68%，不過，現價則較 200 天線低 9.32%，因此，股價或會有機會先行作出整固後再上升。市場預期集團下一季度的盈利增長為7.4%，而集團2023年的財年，預計全年盈利可以增長 9.9%，另外，2024的財年盈利增長則預測為 14.3%，至於集團 5 年的年複合盈利增長會由之前 8.02%，上升至之後的 10.42%。

時代電氣 (3898) 日線走勢已見底。（圖1）

時代電氣的機構投資者持股比率為45.84%，並於去年10月3日至今年2月27日期間的股價共錄得9.66%的跌幅，不過同期不單未有見資金流走，反而共錄得0.26 億港元的資金流入，但當中大戶投資者錄得0.21 億港元的資金流出，而散戶則佔當中的0.47 億港元資金流入。不過，可以由圖2中所見，大戶投資者雖然在該段期間累積錄得資金流走，但流出的資金在近期已明顯縮減，反映大戶投資者的資金再度回流。另外，大戶投資者在期間的坐貨比率曾由之前正數，最低跌至 -12.93%，而到2月27日當日則為已返回整個時段中最高位的13.09%，反映投資者已再度看好時代電氣的股價前景。

時代電氣 (3898) 於過去5個月的資金流變化。（圖2）

股價自去年8月兩次升抵31.95港元水平後，走勢開始出現見頂並在反覆跌穿20天線或保歷加通道中軸後，走勢持續向下，並於今年1月底至2月初跌至18.10港元，更形成了RSI底背馳的見底走勢。隨者股價向上突破20天線後，便反覆升上保歷加通道頂部並作進一步的上升。股價經過連續第二日以大陽燭收市後，股價已成功收復了整個前跌浪總跌幅的38.2%反彈目標23.40港元，預期在進一步反彈下，股價可以按黃金比率61.8%反彈目標26.70港元作為今次上望的目標位。投資者可以在23.50港元水平買入，並上望26.70港元，至於股價宜守穩在100天線22.80港元以上，一旦失守可以先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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