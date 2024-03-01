老牌承建商馮祥記因資金週轉問題清盤　即日遣散所有員工

有44年歷史的由馮祥創立的老牌承建商馮祥記，今日（3月1日）突然宣布結業。目前公司網頁已經停止運作。

據網上流傳的公司公告， 內容指公司「很遺憾地通知大家，由於資金週轉問題，公司已經進入清盤程序。這是一個極為困難和痛苦的決定，但我們不得不採取這一步驟以減低各方的損失。根據清盤程序的要求，我們宣布今天起正式遣散所有員工，同時我們已經任命了臨時清盤人來接管公司。臨時清盤人將負責處理公司的資產、債務和其他相關事務。」

香港建造業總工會亦於社交平台表示，本地建築公司馮祥記今日突然宣佈破產，現公司進入清盤程序，如工友因公司破產而拖欠薪金，可致電香港建造業總工會向權益主任求助。

翻查資料，馮祥記集團自1980年1月在香港成立，其後上市，惟至1999年開始出現財政問題，加上公屋停建等因素，最終將馮祥記集團出售予台灣五大家族之一的辜振甫家族，2000年6月更名為和信致遠，2003年再改為瀚智集團，宣布由於互聯網業務繼續面對嚴峻之經營環境，已將業務重心由高科技電子商貿相關業務，轉移至通訊、傳媒及金融服務等具核心業務競爭力之行業，因此出售建築相關業務；及後到2015年2月17日被聯交所除牌。

曾涉東涌房署地盤短樁案

2019年，馮祥記集團成立另一附屬公司馮祥記建築有限公司，專注香港私人發展機構的建築業務。公司近年承辦的工程包括由恒基（0012）及協成行發展的黃竹坑環匯廣場；宏安地產（1243）旗下洋房豪宅項目「MOUNT POKFULAM」等。

另外，公司於1999年涉東涌房署地盤短樁，於2000年5月24日，廉政公署拘捕馮祥記6名人員，涉嫌貪污，使用不合標準的鋼筋。