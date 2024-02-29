財政預算案︱陳茂波：撤辣讓樓市發展　若市況有變可隨時再引入

新一份《財政預算案》昨日（28日）出爐，全撤樓市辣招。財政司司長陳茂波表示，樂見樓市平穩健康發展，政府會密切留意市場情況，有需要時可隨時引入，「要是因為市場情況轉變又需要引入，隨時可以做」，但當正常情況，則由市場發展。



股票印花稅方面，陳茂波出席電台節目提到，股票印花稅不值得全部取消，認為這是政府收入主要來源。股票印花稅與股票市場流動性、交易量的關係不是必然，牽動股票市場交投有多方面因素。

他認為，最重要提升股票市場競爭力，包括交易所收費、券商收費及提升市場質量，讓更多好公司來港上市，亦要鞏固歐美資金，開拓內地更多資金等，會逐一落實相關小組建議。

2024/25年度財政預算案2月28日公布，電器舖進行直播，吸引路過市民觀看，不過萬眾期待的消費券落空。（蘇煒然攝）

陳茂波：不適宜做太急進的事情

被問及會否考慮開徵新稅，他指要小心考慮，現時經濟正回復，要固本培元，留有空間，考慮國際爭力，顧及吸引投資及人才，現時特區政府正全力搶企業搶人才和資金，目前已有財政整合計劃，亦會發債，因此不適宜做太急進的事情。

陳茂波表示，目前研判特區政府的財政可數年內恢復平衡，面對地緣政治，不少人「唱衰香港」、「夾資金」出去，在如此複雜環境，要穩信心，謹慎行事，不能忽視國際稅務競爭力。