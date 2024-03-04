宏利料強積金賬戶明年次季轉至積金易平台　僱主憂申請及供款流程

積金局預計，今年第二季將啟動強積金計劃賬戶轉移至積金易平台，其後將按受託人資產管理規模，由小至大上平台，預料至明年底完成所有轉移。目前強積金市場龍頭的宏利，亦指出目標為2025年第二季上到積金易平台。至於管理等收費會否有下調空間，宏利公積金信託副行政總監黃德治表示會不定時檢討，而積金局推出積金易平台，預計收費能有所下調。



最多僱主想了解積金易平台如何繳交供款

宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡表示，宏利在去年10月進行了6家大中型企業訪問，發現僱主對積金易平台主要關注點包括僱主對於缺乏明確的指引，以確保員工參加強積金計劃的申請流程是否順利感到擔憂。他們又擔心在沒有明確指示的情況下，可能無法及時進行供款，尤其是涉及龐大的人手處理工作。同時，對於宏利在積金易平台推出後擔任的角色或出現模糊，僱主恐怕未能得到足夠的支援下獨自應對。

何精怡表示，這些關注點突顯了宏利需要提供更全面的支援和更多的資訊，協助僱主順利過渡到積金易平 台。企業擁有不同文化和架構，在強積金管理方面有不同程度的需求和參與度，除了支援日常行政工序外，宏利可考慮加強退休諮詢的角色。

積金局預計，今年第二季將啟動強積金計劃賬戶轉移至積金易平台，按受託人資產管理規模，由小至大上平台，宏利目標為2025年第二季上到積金易平台。（資料圖片）

僱主憂慮宏利在積金易平台推出後擔任的角色或出現模糊

宏利在去年12月進行強積金僱主網絡研討會調查，調查了906名參與者，發現最多僱主（27%）想了解關於積金易平台未來如何繳交供款，其次（24%）為如何進行積金易僱主介面進行登記，另外（20%）為宏利如何協助僱主過渡至積金易平台，其次為如何透過積金易為僱主進行登記及終止受僱（15%），以及使用積金易僱員介面時支援及通訊（14%）。

黃德治表示，不少僱主相信都不太了解積金易平台，宏利強積金會協助積金易平台過渡，包括帶領企業數碼化創新、加強僱主數碼化支援，並會推行宏利積金易同行計劃。

宏利推積金易同行計劃

積金易同行計劃方面，公司指出目的是全方位支援僱主及人力資源管理層，令他們安心過渡至積金易。計劃包括提供 7X24 全天候支援，持續為僱主分析 現有計劃的行政程序並提高強積金管理效率、提供及時的強積金最新動態以加強員工理財教 育，以及將宏利強大的代理人團隊化身「積金易助理」，處理查詢和確保順利過渡。

宏利又指出在積金易平台正式啟動後，將為特殊行政請求提供持續支援，以協助僱主管理僱員強積金 賬戶。這包括設立行政查詢聯絡點，並對特殊情況的查詢提供迅速回應，如公司重組時的員工 資料更新、提前提取強積金和強積金合併等。

宏利在去年10月進行了6家大中型企業訪問，發現僱主對積金易平台主要關注點包括僱主對於缺乏明確的指引，以確保員工參加強積金計劃的申請流程是否順利感到擔憂。（資料圖片）

在加強僱主數碼化支援方面，包括定期升級人力資源工具和管理系統、度身訂製報表分析，並擬今年內推出人工智能基金建議平台。去年宏利89%的新成員透過網上平台申請及整合個人強積金產品 。僱主客戶中，有 79%利用電子供款渠道，超過市場平均水平的 48%。客戶對數碼服務的參與度方面，過去一年有 64%的客戶積極使用宏利客戶網站服務或 手機應用程式，超過市場平均水平的 37%。另外。宏利的 32%強積金成員選擇了電子帳單/電子通知服務，高於香港所有強積金成員的 6% 平均水平。