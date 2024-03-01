新年零售生意較疫前相差2至3成　零售協會：望放寬旅客免稅額

政府統計處公布，今年1月零售業總銷貨價值臨時估計為365億元，按年升0.9%，遠遜於市場預期升6.9%。



零售管理協會執行總監羅振邦指出，是由於去年1月是農曆新年，兼未完全通關，港人多數留港消費，但今年1月不少人北上置辦年貨，本地市場疲弱，再加上旅客消費力不如疫前。



對於今年初一至初八農曆新年表現，羅振邦表示，56%受訪商戶認為生意有單至中雙位數下跌，當中百貨生意更下跌兩至三成。若與2018年相比，整體零售生意同樣相差兩至三成，超過8成受訪商戶認為，生意較2018年有單至高雙位數的下跌。

他續指，儘管農曆新年訪港旅客數目已達疫前水平，但消費力有所下降。零售業距離全面復甦仍有一段距離。而2月整體生意，超五成受訪商戶認為生意按年有所上升，但以單位數增長為主。至於3月銷情，他指出，43%受訪商戶表示，生意有單至低雙位數升幅。

羅振邦冀望政府能放寬內地訪港旅客免稅額，由5000元增至3萬元或以上。（黃浩謙攝）

望政府放寬旅客免稅額

另外，個人遊計劃（俗稱「自由行」）本月6日起，擴展至陝西省西安市和山東省青島市，羅振邦指出，超過96%受訪商戶預期訪港旅客數目有所增長，五成受訪商戶料對生意有幫助，但成效仍需時觀察。

被問及政府舉辦的大型盛事活動，是否能刺激零售業生意，羅振邦則稱，活動能帶動整體消費氣氛，希望政府能跨部門調動，帶動業界齊谷生意，同時冀望政府能放寬內地訪港旅客免稅額，由5000元增至3萬元或以上。