三生製藥(1530)可在5.6元水平買入　上望50天線｜彭偉新

三生製藥主要業務是從事開發、生產、營銷及銷售醫藥產品醫藥股份，集團主要產品包括重組人血小板生成素產品，腫瘤壞死因子α抑制劑產品以及重組人促紅素等產品，而集團的主要市场包括內地、斯里蘭卡、多米尼加及泰國等市场销。集團去年上半年的總營業額為38億元人民幣，同比上升22.3%，毛利率為84.6%，較之前一年同期上升了1.7個百份點，至於營業收入達到12億元人民幣，較之前一年同期上升接近1億元人民幣。另外，集團之前的 5 年年複合盈利增長率為 28.66%，不過，在較高的基數下，加上內地對整體的醫藥股加強了監控，令到往後的 5 年年複合盈利增長率會降至 9.4%。



以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 6.8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 9.8 倍，較追蹤市盈率為高。而市賬率則為 0.93 倍，估值上未有太高的情況。現價計算，集團的股價對營收比率為 1.73 倍，企業價值對收入為 1.57 倍。三生製藥2022年的派息比率為 11.3%，而集團於2022年財年曾派發 0.09元人民幣的末期股息，相等於 1.7 厘的年股息率，市場預期集團2023年全年每每股派 0.1 元人民幣，相等於 1.78 厘的預測股息率。

三生製藥 (1530) 股價已有見底跡象。（圖1）

三生製藥於上周五以 5.62 港元收市，全日上升 0.45 港元或 8.7%，集團過去5年的平均Beta值為 0.75，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 8.39 港元，而最低位則曾見 4.98港元，股價於過去52周累計下跌 30.01%，雖然走勢跑輸恒指及國指，不過股價近日似乎有逐步見底的情況。以現價 5.62 港元計，三生製藥的股價較 50 天線低 8.68%，另外，亦較 200 天線低 22.08%，反映若股價已經見底的話，整體走勢上會有較大的反彈空間。

北水投資者在過去半年於三生製藥 (1530) 的持股改變。（圖2）

北水投資者在三生製藥的持股在過去半年持續增加(見圖2)，由去年8月底時的持股比率16.63%逐步增加至今年3月1日的25.42%，半年間增有了接近8.8個百份點的持股，尤其是由去年年底至今的兩個月增幅已達3.5個百份點，反映內地投資者有加快增持三生製業的情況。至於股價走勢方面，股價於去年1月27日生抵9.10港元見頂後，便持續回落並一直跌至去年10月17日低位見6.05港元後見底反彈，股價一度升破10天至100天線的阻力後，最高曾升上250天線三次見頂，令到股價在7.69港元水平形成較強的阻力後，便再度下跌並向下跌穿之前的低位，最低跌至今年2月低位見4.98港元才開始回落，股價開始逐步企穩並見9天RSI成勁企穩在30以上水平。上周五股價大幅上升，更升破20天線阻力，預期股價可以逐步上升，若果以去年11月由7.69港元開始形成的跌浪總跌幅的38.2%入為反彈目標，股價有望升上6.12港元，該水平非常貼近50天線。投資者可以在5.60港元水平買入，上望50天線6.15港元。至於股價一旦失守之前的低位支持5.00港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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