美股｜道指早段跌近百點　蘋果挫近3%　Bitcoin破6.5萬美元

市場關注本周聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powel）講話，以及美國將公布就業數據，道指周一（3月4日）早段跌近百點。



截至本港時間晚上11時04分，道指報39,006點，跌80點或0.21%；納指報16,237點，跌37點或0.23%；標普500指數報5,132點，跌5點或0.10%。

蘋果公司（Apple）被指App store被指限制音樂串流程式開發者告知消費者在蘋果平台外有更便宜選擇，遭歐盟罰款18億歐羅，股價早段跌2.77%。

市場關注聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powel）本周三及周四出席國會貨幣政策聽證會的講話，其次是美國周五公布2月非農就業數據。另外，Target、Costco及Kroger等零售巨擘本周將公布業績。

OPEC+已決定延長自願減產至6月底。油價微升，紐約原油期貨現時每桶報79.72美元，升0.25美元或0.31%；倫敦布蘭特期油報83.56美元，漲0.01美元或0.01%。

另外，比特幣（Bitcoin）周一觸及 65,537美元，突破65,000美元，漲至兩年高點。以市值計算，比特幣今年已上漲50%，大部份發生在過去幾周。