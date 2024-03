美國連登Reddit或3月進行IPO　據報尋求最高以507億元估值上市

有美國連登之稱的社交平台Reddit早前已向美國證券交易委員會(SEC)提交上市申請文件。據《華爾街日報》引述消息人士指出,Reddit將尋求以65億美元(507億元)企業價值上市。報道同時亦引述消息指出,Reddit上市計劃會容許員工出售股份。



報道指出Reddit將招股區間訂於31美元至34美元,按此推算企業估值最高達65億美元。Reddit上次尋求融資為於2021年,當時估值為100億美元。

Reddit於2月下旬公布正式向SEC提交上市申請,計劃於紐約交易所掛牌,其股票代號為「RDDT」,並預料於本月進行招股,並將成為美國今年首宗主要科技股上市個案。

早於2005年由兩名大學生Steve Huffman and Alexis Ohanian創立的Reddit,為美國其中一個知名社交平台。在2021年初更因為不少Reddit用戶於討論區內談及股票投資,以及針對沽空機構的投資策略作出狙擊,促市場對該平台更加關注。

截至2023年Reddit日均活躍用戶為6,224萬人,於該年收入為8.04億美元,增加21%,虧損則收窄至9,080萬美元。

奧爾特曼:Sam Altman, CEO of OpenAI, attends the 54th annual meeting of the World Economic Forum, in Davos, Switzerland, January 18, 2024. (Reuters)