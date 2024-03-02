美國連登Reddit或3月進行IPO　據報尋求最高以507億元估值上市

有美國連登之稱的社交平台Reddit早前已向美國證券交易委員會（SEC）提交上市申請文件。據《華爾街日報》引述消息人士指出，Reddit將尋求以65億美元（507億元）企業價值上市。報道同時亦引述消息指出，Reddit上市計劃會容許員工出售股份。



報道指出Reddit將招股區間訂於31美元至34美元，按此推算企業估值最高達65億美元。Reddit上次尋求融資為於2021年，當時估值為100億美元。

Reddit於2月下旬公布正式向SEC提交上市申請，計劃於紐約交易所掛牌，其股票代號為「RDDT」，並預料於本月進行招股，並將成為美國今年首宗主要科技股上市個案。

早於2005年由兩名大學生Steve Huffman and Alexis Ohanian創立的Reddit，為美國其中一個知名社交平台。在2021年初更因為不少Reddit用戶於討論區內談及股票投資，以及針對沽空機構的投資策略作出狙擊，促市場對該平台更加關注。

截至2023年Reddit日均活躍用戶為6,224萬人，於該年收入為8.04億美元，增加21%，虧損則收窄至9,080萬美元。

奧爾特曼：Sam Altman, CEO of OpenAI, attends the 54th annual meeting of the World Economic Forum, in Davos, Switzerland, January 18, 2024. （Reuters）

Reddit的股東之一便是OpenAI行政總裁Sam Altman，至少已投資6,000萬美元，擁有約9.2%投票權，並於2021年曾短暫出任Reddit行政總裁。