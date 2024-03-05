美股｜道指收市跌97點　蘋果挫2.54%　Tesla跌逾7%　Nvidia再破頂

市場關注本周聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powel）講話，以及美國將公布就業數據，道指周一（3月4日）收市跌97點。



道指收市報38,989.83點，跌97.55點或0.25%；納指報16,207.51點，跌67.43點或0.41%；標普500指數報5,130.95點，跌6.13點或0.12%。

蘋果公司（Apple）濫用其在音樂串流應用程式銷售市場的主導地位，於App store限制其他程式開發者告的競爭，遭歐盟罰款18億歐元，股價至收市跌2.54%。

Tesla股價下跌7.16%。該公司繼上周公布在中國和美國推出新一輪折扣和減價，消息指其上海工廠的2月出貨量為60,365輛，較上月跌16%，按年減19%，是2022年12月以來出貨總量最低。

人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia股價升3.60%再破頂，收市每股報852.37美元；盤中曾升至876.95美元，亦是即市新高。其市值超過沙特阿美，成為全球市值第三大上市公司，僅次於蘋果公司和微軟。另外，將納入標指的Super Micro Computer股價飆18.7%。

捷藍航空（JetBlue）及精神航空（Spirit Airlines）取消合併，前者股價升4.33%，後者跌10.84%。

市場關注聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powel）本周三及周四出席國會貨幣政策聽證會的講話，其次是美國周五公布2月非農就業數據。