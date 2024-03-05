凱萊英(6821)股價已出現見底走勢　有望作明顯的反彈｜彭偉新

凱萊英 (6821) 主要從事藥物定制研發生產（CDMO）的企業，集團業務以化學藥物的工藝開發、放大和商業化為主，而主要的產品類別涵蓋多肽、寡核苷酸、單克隆抗體、抗體偶聯藥物和信使RNA等，另外，集團亦有從事藥物製劑解決方案、生物合成解決方案和臨床解決方案的提供等。



現時共有6位分析師有覆蓋凱萊英的調研工作，而按他們的目標價計出現平均值為110港元，較現價仍然有超過50%的上升空間；至於以12個財務計價模型作為計算集團的合理價值，則每股為104.5港元，較現價亦有超過40%的上升空間，因此股價暫時仍然屬於估值較低的水平，尤其是以現價計算，市盈率為13倍，而市帳率則為2.1倍，較行業內其他的競爭對手為低，而且集團的毛利率約為52.4%，亦高於行業的平均值，而且財務槓桿只有1.1倍，低於行業的平均值水平，反映集團在營運上能平衡整體的風險及回報比率。

凱萊英 (6821.HK) 於2024年3月5日以 72.6 港元收市，全日上升 2.35 港元或 3.35%。集團過去5年的平均Beta值為 0.15，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 123.3 港元，而最低位則曾見 56.3港元，股價於過去52周累計下跌 32.06%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 58.95%，以現價 72.6 港元計，凱萊英的股價較 50 天線低 1.47%，另外，現價亦較 200 天線低 29.36%，因此，在估值上未有過高的情況，令到股價一旦見底的話,相信仍然會有較大的上升空間。

凱萊英 (6821) 股價若升破50天線走勢將會轉強。（圖1）

以凱萊英的股價走勢來說，股價於去年10月曾升上最高位見123.3港元後開始見阻力，但隨著股價跌至2月份最低位56.30港元後，9天RSI已先行在之前見低回升，與股價走勢出現RSI底背馳走勢(見圖1)，只要股價在短期內進一步作出反彈，並成拉動9天RSI升上70以上水平的話，走勢便會出現技術突破，以整個自去年10月高位開始形成的跌浪總跌幅的38.2%作出反彈的話，股價可以上望80.30港元。

另外，若果再望凱萊英的北水持股比率，便會發覺股價於之前持續由低位反彈之前，北水投資者曾持續作出減持，令到持股比率由去年8月底的32.3%持股比率減至2月16日的低位21.63% (見圖2)，減持比率達到10.67個百份點，減幅非常明顯。至於跌至低位後股價由低位反彈下，北水的持股比率已由最低位21.63%增加至23.02%，2周的爭持股份比率達到1.39個百份點，因此，已反彈出並有望可以按黃金比率發展。投資者可以在股價返回10天線見68.65港元買入，上望80.30港元，至於股價宜守穩在20天線65.50港元以上，失守先行沽出止蝕。

凱萊英 (6821) 北水投資者持股經過近5個月減持後近日開始增持、（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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