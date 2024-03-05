兩會｜加大吸引外資力度　放寬電信及醫療等服務業市場准入

兩會正在召開中，總理李強於今日（5日）開幕的全國人大會議發表政府工作報告，指出繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，放寬電信、醫療等服務業市場准入。擴大鼓勵外商投資產業目錄，鼓勵外資企業境內再投資。落實好外資企業國民待遇，保障依法平等參與政府採購、招標投標、標準制定，推動解決資料跨境流動等問題。



賦予自貿試驗區、海南自由貿易港等更多自主權

政府工作報告稱，加大吸引外資力度。加強外商投資服務保障，打造「投資中國」品牌。提升外籍人員來華工作、學習、旅遊便利度。深入實施自貿試驗區提升戰略，賦予自貿試驗區、海南自由貿易港等更多自主權，推動開發區改革創新，打造對外開放新高地。

政府工作報告說，擴大高水準對外開放，促進互利共贏。主動對接高標準國際經貿規則，穩步擴大制度型開放，增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，鞏固外貿外資基本盤，培育國際經濟合作和競爭新優勢。

同時，推動外貿質升量穩。加強進出口信貸和出口信保支持，優化跨境結算、匯率風險管理等服務，支援企業開拓多元化市場。促進跨境電商等新業態健康發展，優化海外倉佈局，支持加工貿易提檔升級，拓展中間品貿易、綠色貿易等新增長點。積極擴大優質產品進口。全面實施跨境服務貿易負面清單。出臺服務貿易、數位貿易創新發展政策。加快內外貿一體化發展。辦好進博會、廣交會、服貿會、數貿會等重大展會。加快國際物流體系建設，打造智慧海關，助力外貿企業降本提效。