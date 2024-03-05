兩會・人大開幕｜李強：去年常住人口城鎮化率提高到66.2%

十四屆全國人大二次會議5日（周二）上午9時在人民大會堂舉行開幕會，國務院總理李強發表任內首份政府工作報告。



李強提到，去年中國常住人口城鎮化率提高到66.2%，並指要推動城鄉融合和區域協調發展，大力優化經濟布局。



李強介紹，一年來，依靠創新引領產業升級，增強城鄉區域發展新動能。政府強化國家戰略科技力量，加快實施重大科技項目。全面部署推進新型工業化。出台穩定工業經濟運行、支持先進制造業舉措，提高重點行業企業研發費用加計扣除比例，推動重點產業鏈高質量發展，工業企業利潤由降轉升。數字經濟加快發展，5G用戶普及率超過50%。

深入實施新型城鎮化戰略，進一步放寬放開城市落戶條件，增強縣城綜合承載能力，常住人口城鎮化率提高到66.2%。強化農業發展支持政策，有力開展抗災奪豐收，實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，鄉村振興紮實推進。完善區域協調發展體制機制，在落實區域重大戰略方面推出一批新舉措，實施一批重大項目，區域發展協調性、平衡性不斷增強。

3月5日，十四屆全國人大二次會議開幕，總理李強發表任內首份政府工作報告。（01直播截圖）

李強又提出，推動城鄉融合和區域協調發展，大力優化經濟布局。深入實施區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略，把推進新型城鎮化和鄉村全面振興有機結合起來，加快構建優勢互補、高質量發展的區域經濟格局。

首先是積極推進新型城鎮化，李強指，中國城鎮化還有很大發展提升空間。要深入實施新型城鎮化戰略行動，促進各類要素雙向流動，形成城鄉融合發展新格局。把加快農業轉移人口市民化擺在突出位置，深化戶籍制度改革，完善「人地錢」掛鉤政策，讓有意願的進城農民工在城鎮落戶，推動未落戶常住人口平等享受城鎮基本公共服務。培育發展縣域經濟，補齊基礎設施和公共服務短板，使縣城成為新型城鎮化的重要載體。注重以城市群、都市圈為依托，促進大中小城市協調發展。推動成渝地區雙城經濟圈建設。穩步實施城市更新行動，推進「平急兩用」公共基礎設施建設和城中村改造，加快完善地下管網，推動解決老舊小區加裝電梯、停車等難題，加強無障礙、適老化設施建設，打造宜居、智慧、韌性城市。新型城鎮化要處處體現以人為本，提高精細化管理和服務水平，讓人民群眾享有更高品質的生活。

3月5日，十四屆全國人大二次會議開幕。（01直播截圖）

然後是提高區域協調發展水平。充分發揮各地區比較優勢，按照主體功能定位，積極融入和服務構建新發展格局。深入實施西部大開發、東北全面振興、中部地區加快崛起、東部地區加快推進現代化等戰略，提升東北和中西部地區承接產業轉移能力。支持京津冀、長三角、粵港澳大灣區等經濟發展優勢地區更好發揮高質量發展動力源作用。抓好標誌性項目在雄安新區落地建設。持續推進長江經濟帶高質量發展，推動黃河流域生態保護和高質量發展。支持革命老區、民族地區加快發展，加強邊疆地區建設，統籌推進興邊富民行動。優化重大生產力布局，加強國家戰略腹地建設。制定主體功能區優化實施規劃，完善配套政策。大力發展海洋經濟，建設海洋強國。