永明料強積金賬戶明年4月轉至積金易平台　賬戶偏好投資美股

積金局預計，今年第二季將啟動強積金計劃賬戶轉移至積金易平台，其後將按受託人資產管理規模，由小至大上平台，預料至明年底完成所有轉移。目前永明金融目前為強積金市場第三大，該公司財富及退休金業務總經理潘紀虹預計，永明金融將於明年4月上積金易平台。



今年內推出人工智能服務

她表示積金易平台開放後，市場競爭會加劇，除了基金表現，並會透過提升客戶服務等方式提升競爭力，包括投資2億元推動數碼化，目標為今年內推出人工智能附加團隊投資分析服務，按照客戶自己的投資目標及風險承受能力，作出定期檢視。永明金融財富及退休金業務拓展主管周展鵬透露，1月「轉會」至永明金融的強積金資金額，按年有雙位數字增幅。

潘紀虹透露，永明金融的積金易平台前期準備工作早於2021年開始，主要涉及數據傳輸。平台啟動後，政府將統一規管強積金，預計相關費用包括行政費將有所下調。目前永明也有透過舉辦研討會等方式，幫助僱主了解積金易平台運作。

本港強積金受託人從今年第2季起，逐步將賬戶移至積金易平台。（資料圖片）

強積金資金流向美股 籲分散投資

投資市場方面， 永明資產管理行政總裁顏建華表示，強積金資金近期有流向美股基金趨勢，而港股則少了成員投資，前者目前資產管理規模（AUM）達逾20億元以上，而去年新推出具備ESG概念的環球低碳指數基金，AUM也有約9億元。

他表示，今年仍並不適宜投資單一市場，而是應該分散風險，美股估值雖然偏貴，但貴得來有原因，包括其盈利前景及下半年聯儲局有望減息，均能利好股市。環球債券市場方面，由於下半年減息預期，目前買入能夠幫助鎖定高息回報。環球低碳指數基金為全股票基金，70%為美股，其他為歐洲及日本等成熟市場投資，具備一定抗跌力。

港股市場方面，顏建華表示，目前估值偏低，相信具備反彈潛力。永明資產管理首席投資策略師龔偉怡表示，以往經驗來看，中港股市周期往往偏長，年輕強積金成員可以多留意，而事實上，以往經驗來看，中港股市一旦反彈幅度往往大於美股。內地經濟需時轉型，看好相關機遇包括綠色經濟。