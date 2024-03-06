美股｜道指收市跌404點　納指瀉1.65%　蘋果挫2.84%　Tesla跌近4%

在聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發表講話，以及美國將公布就業數據前，蘋果公司（Apple）、Tesla、微軟等大型成長股表現疲軟。道指周二（3月5日）曾跌逾500點，至收市收窄至跌404點；納指挫1.65%。



道指收市報38,585.19點，跌404.64點或1.04%；納指報15,939.59點，跌267.92點或1.65%；標普500指數報5,078.65點，跌52.30點或1.02%。

蘋果股價下跌2.84%，Counterpoint Research報告指出， iPhone在中國市場面對的競爭日趨激烈，2024年前6週銷量同比大跌24%。英特爾（Intel）下滑5.37%，為表現最差道指成份股。

Tesla股價再挫3.93%，其位於柏林的超級工廠當日因附近火警停產。Meta旗下Facebook及Instagram當日全球死機，股價跌1.60%。Microsoft亦跌2.96%、Amazon挫1.95%。

彭博社報道，晶片製造商AMD遭監管機構阻撓，無法向中國出售人工智能（AI）晶片，股價於收市跌0.11%，但令市場憂慮晶片業前景。

零售商Target第四季業績超出華爾街預期，股價飆升12.03%。國防公司AeroVironment季度報告和預測前景勝預期，股價漲27.94%。

美國1月工廠訂單跌幅較預期大

數據方面，美國1月工廠訂單按月下跌3.6%，跌幅大過市場預期；扣除運輸的工廠訂單按月下跌0.8%。1月耐用品訂單向下修訂至按月下跌6.2%。

另外，美國供應管理協會（ISM）公布，2月非製造業採購經理指數跌至52.6，低過市場預期，新訂單指數升至6個月高位，但出口訂單放緩。