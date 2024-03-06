阿里巴巴據報重啟核心業務集團自由轉崗　上市計劃均有變數

內媒《晚點Latepost》消息指，近來阿里巴巴（9988）核心業務集團之間互動頻繁，在業務協同和人員流動方面動作不斷，最先的動作集中在淘天集團和國際數字商業集團之間員工恢復自由流動，預計將於3月中啟動。



具體而言，近期已開始試點員工轉崗打通、工齡延續，淘天員工轉崗至國際數位商業，不再需要先辭職再入職。其指出，自2023年8月，阿里關閉了不同業務集團之間的自由轉崗，半年後該通道重新開通。



阿里巴巴據報重啟核心業務集團自由轉崗。（資料圖片）

菜鳥推遲上市 擬證明阿里之外更多收入來源

此外，就分拆上市計劃，報道引述投行人士總結稱「比較準確的說法是，阿里的各項分拆上市計劃主動推遲、暫停和終止」，意指菜鳥推遲上市、盒馬暫停上市、以及阿里雲放棄上市。

依照規劃，菜鳥原本有機會成為阿里拆分後第一個上市的業務板塊，於近期推遲了上市。一位投行人士向內媒稱，目前菜鳥上市的各項工作還在有條不紊地進行中，會耐心等到投資者願意給到阿里滿意的估值水準時，才再推進該項目。而菜鳥需要持續證明的是自己在阿里業務之外還能有更多收入來源，並且比例在提升。除了外部市場環境，這也將是它上市的成熟條件之一。

菜鳥原本有機會成為阿裡拆分後第一個上市的業務板塊，於近期推遲了上市。（資料圖片）

盒馬據報仍尋求引入新戰略投資方目前 估值約 37 億美元

按照公司在 2023 年 5 月的計劃，生鮮零售超市盒馬將最快將會在去年底完成上市。2023 年 4 月盒馬曾準備在上市前準備最後一輪融資，並接觸了春華資本在內的多家投資機構。據報，目前盒馬仍在積極尋求引入新的戰略投資方，接觸了包括上海地方引導基金、泰國正大集團、華潤集團、中糧集團等多個潛在投資方，目前估值約 37 億美元。

阿里人士：「1+6+N」預期太高 眼下該重新聚焦

阿里人士向內媒稱，「1+6+N」是一個預期被打得太高的概念，這導致很多進程被提前催熟，一些具體執行也更偏向實驗性。消息指，一位阿里合夥人在內部曾分享稱，所有公司發展都是一個握緊拳頭、鬆開、握緊拳頭、再鬆開的周期。鬆開是擴張，去找新的方向，當明確了下一個階段擴張的重點時，一下子就會握緊拳頭。聚焦是眼下阿里最該做的事，現在到了它握緊拳頭的時候。