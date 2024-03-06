恒大接獲聯交所信函　指—若明年7月28日未能復牌　或遭除牌

恒大（3333）於1月29日遭高等法院頒下清盤令，並已委任清盤人，公司從當日早上10時18分起暫停買賣。公司發出公告，指收到聯交所日期為今年2月28日的信函，當中列載相關復牌指引，當中包括清盤令已被撤回或被解除，且任何清盤人的委任已獲解除；證明公司遵守上市規則第 13.24 條的規定；及向市場公佈所有重要信息，供本公司股東及其他投資者評估本公司狀況。



公司又指出須在其證券獲准恢復買賣前滿足所有復牌指引、補救導致其暫停買賣的事宜，並全面遵守上市規則以使聯交所信納。聯交所亦表示，倘公司情況有變，聯交所可修訂或補充復牌指引。

公司亦表示，根據上市規則第 6.01A（1）條，聯交所可將已連續 18 個月暫停交易的任何證券除牌。就本恒大而言，該18個月期限將於2025年7月28日屆滿。倘未能就導致其暫停買賣的事宜作出補救、滿足復牌指引及全面遵守上市規則以使聯交所信納，並於2025年7月28日或之前恢復其股份買賣，則聯交所上市科將建議聯交所上市委員會將公司除牌。根據上市規則第6.01條及第6.10條，聯交所亦有權在適當情況下給予較短的指定補救期限。

恒大指出正採取適當措施以解決導致其停牌的事宜，並全面遵守上市規則以使聯交所信納。將於適當時候根據上市規則之規定另行刊發公告，以知會股東及潛在投資者有關遵守復牌指引之最新進展。公司將自暫停買賣日起每3個月公佈進一步的季度更新，直至復牌或除牌（ 以較早者為準 ）。公司將繼續停牌。