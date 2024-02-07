恒大清盤｜清盤人安邁據報內地擁龐大團隊　或有助清盤工作

恒大（3333）於上月下旬遭香港法院頒下清盤令，法院亦委任安邁董事總經理黃詠詩及杜艾迪為清盤人。《路透》引述消息人士指出，安邁在內地擁有數十名員工，為少數幾間於內地擁有規模龐大團隊的全球重組公司之一，或有助兩人對恒大的清盤工作。



報道指出，黃詠詩和杜艾迪將依靠與中國的關係，以及企業重組的豐富經驗，推動恒大涉及債權人、政府當局和購房者的重組工作。他們將試圖重組恒大的離岸債務或開始更複雜的清盤，預計中國當局會參與這一過程。

報道引述一名曾與黃詠詩合作處理清算案件的人表示，黃詠詩通常是負責聯絡國內關係的人，當她負責這些事情時，會立即確定相關當局，然後作出聯繫，杜艾迪則傾向於做大部分離岸事務。

消息人士透露，由於二人靈活透明的工作方式，他們及其公司與該地區的主要投資者，特別是對沖基金建立了良好的關係。