恒大許家印布力徑洋房遭接管招標　市值5億、呎價逾10萬

第一太平戴維斯表示，承接管人命委託，公開招標出售香港布力徑10號E洋房。物業為一幢三層獨立大宅，配備私人花園及室內升降機。實用面積約4,933平方呎。物業以現狀出售，截標日期暫定為2024年4月22日。據了解，布力徑10號E洋房原業主為中國恒大（3333）主席許家印或相關人士。該幢洋房市場估值約5億元，每呎逾10萬元。



第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文表示，在2023年息口高企的情況下，豪宅市場表現穩定，其中山頂及南區的豪宅備受買家追捧。來到2024年，豪宅市場已錄超過5宗過億成交，其中成交額最大的為山頂盧吉道25 - 26A&B號，以8.38億成交。加上最新財政預算案宣布「全面撤辣」，取消三大印花稅，未持有香港永久居民身份證的買家，印花稅由15%減至最高4.25%，若以超級豪宅為例，可節省數以千萬元辣稅，相信政策將吸引更多國內買家追捧。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠表示，是次出售之物業是布力徑樓齡較新的獨立洋房，內部剛完成翻新，且從未在市場上公開放售，非常罕有，加上豪宅價格比高峰期已調節不少，換樓成本下降，預期傳統豪宅區將會率先備受各類投資者青睞。

恒大創始人許家印。（資料圖片）