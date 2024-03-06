兩會｜中證監提堵技術性離婚、繞道減持漏洞　經濟記者會要點一覽

十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會今日（6日）舉行，國家發改委主任鄭柵潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、中國證券監督管理委員會主席吳清答中外記者提問。



具體而言，要點可包括發改委指5%左右的經濟增長，是奮力一跳可實現的目標；人行稱後續仍有降準空間；證監會直言要堵住技術性離婚、繞道減持漏洞，並稱中小投資者合法權益，是證監會工作核心任務，沒有之一；商務部則表示，推動汽車、家電等消費品以舊換新。



國家發改委稱，5%左右的經濟增長 是奮力一跳可實現的目標。（資料圖片）

發改委鄭柵潔：5%左右的經濟增長 是奮力一跳可實現的目標

鄭柵潔指，今年將5%左右作為中國經濟增長預期目標，是經過科學論證的，與經濟增長的潛力基本匹配，是奮力一跳能夠實現的目標。

針對今年，對大規模設備更新和消費品以舊換新的部署，他表示，隨著高品質發展的深入推進，設備更新的需求會不斷擴大，初步估算這是一個5萬億元以上的巨大市場。

政府工作報告的一大重點是，今後將連續幾年，發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。他表示，初步考慮，將重點支持科技創新、城鄉融合發展、區域協調發展、糧食能源安全、人口高品質發展等領域建設。這些領域潛在建設需求巨大、投入週期長，現有資金管道難以充分滿足要求，亟需加大支持力度。

中國人民銀行潘功勝指，目前內地銀行業存款準備金率平均在7%，後續仍有降准空間。（資料圖片）

人行潘功勝：後續仍有降準空間

人民銀行潘功勝指，目前內地銀行業存款準備金率平均在7%，後續仍有降準空間。貨幣政策工具箱依然豐富，貨幣政策調控，將更加注重平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內部均衡與外部均衡的關係，強化逆週期和跨週期調節，著力提振信心、穩定預期、穩定物價，為經濟運行發展營造良好的貨幣金融環境。把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為貨幣政策的重要考量。

履新不久的證監會主席吳清指，保護投資者特別是中小投資者合法權益，是證監會工作核心任務，沒有之一。（資料圖片）

證監會吳清：堵住技術性離婚、繞道減持漏洞

履新不久的證監會主席吳清指，對技術性離婚、融券賣出、繞道減持等進一步堵住漏洞，對大股東實控人的違法違規行為嚴厲打擊。而對於企業IPO上市絕對不能以圈錢為目的，更不能以欺詐上市，所以註冊、審核的各個環節都要依法依規，嚴之又嚴地督促發行人能夠真正準確完整地披露資訊，要全力把造假者堵在資本市場門口之外。

他表示，在內地們這樣一個中小投資者，佔絕大多數的市場裡，保護投資者特別是中小投資者合法權益，是證監會工作核心任務，沒有之一。同時，要吸引更多投資者特別是長期資金參與這個市場。

提及到證監會主席崗位沒有滿月，還差一天，吳清自稱還是「菜鳥」，邊學邊幹，以學為主，一方面是進一步學習領會黨中央國務院關於市場工作的決策部署；一方面是通過調研向市場學習。

商務部評價消費品以舊換新，稱潛在更新的需求進入了集中釋放期。（資料圖片）

商務部王文濤：推動汽車、家電等消費品以舊換新

對於今年提出的以舊換新目標，商務部部長王文濤點名，要推動汽車、家電、家裝等消費品以舊換新，還要提振服務消費。王文濤尤其表示，汽車家裝市場綜合體量大，相當一部分產品使用年限較長，碳排放較高，還存在一定安全隱患，應該說潛在更新的需求進入了集中釋放期。