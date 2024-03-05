兩會 | 瑞銀張寧料5%GDP增長目標較進取　明言另一大目標最難實現

全國人大會議今日（5日）開幕，總理李強發表任內第一份政府工作報告，定調今年經濟目標，包括國內生產總值（GDP）增長目標為5%，擬以3%安排赤字率，並計劃連續幾年發行超長期特別國債，今年先發行1萬億元人幣（下同），還針對內房、外資等重點問題作出部署。



就最新經濟定調，瑞銀高級中國經濟學家張寧博士評價稱，「目標是進取的，政策是支持的，但力度是溫和的」。他向《香港01》表示，GDP增長目標較為進取，實現挑戰較大，在眾多目標設定中，張寧尤其指出居民消費價格（CPI）3%的漲幅「是不可能實現的」。



瑞銀高級中國經濟學家張寧博士評價政府工作報告，「目標是進取的，政策是支持的，但力度是溫和的」。（陳葦慈攝）

5%GDP增長︰目標較進取 實現挑戰大

依據政府報告的內容，去年內地GDP總值逾126萬億元，按年增長5.2%，增速居世界主要經濟體前列，而對於今年的目標增速設定為5%，略為減緩。追溯此前數年，因疫情來襲的2020年，為內地30逾年以來首次未有設定目標，而2021年目標為6%，最終驚喜錄得8.4%的實際增長，但隨後幾年增長步伐放緩。

張寧表示，GDP目標之所以存在挑戰，是需要視乎經濟動能是否可以變化，內房是否能夠「企穩」，消費是否可以復甦，以及政策利好是否可以兌現。依據該行今年初的預測，如若內房「穩不住」，假設銷售投資、樓價低迷情形更遜色，則不排除GDP增長落至4%以下。

3%赤字率︰達「警戒線」 特別國債似「及時雨」

報告指，擬以3%安排赤字率，赤字規模4.06萬億，對公告財政預算支出增加1.1萬億元，並擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元。此外，還將安排地方政府專項債券3.9萬億元、比上年增加1,000億元。

其實去年四季度，中國人大常委會通過，增發了1萬億國債用於救災，赤字率由設定的3%上升至3.8%，因此張寧表示，結合赤字與發債規模，其實與去年相當。但他也坦言，理想的赤字率肯定還會更高一些，得以分撥更多預算刺激經濟，但理想與現實始終需要妥協，因此該數額也在預料之內。

值得留意的是，年初，原中國社科院副院長高培勇就發聲， 3%的赤字率常被稱作重要「警戒線」，具有「特別的中國國情」。其自1991年《馬斯特里赫特條約》為保證歐盟各國赤字率基本一致而設定，疫情前始終未突破該比例。但從數值而言，目標赤字規模首次突破4萬億。可留意的是，「特別國債」未計入赤字，往往專為踐行國家戰略用途，不計續發，史上僅3次。本次1萬億特別國債強調「超長期」，結合此前歷次特別國債發行情況，期限最久為30年期，有市場分析指，特別國債無形擴大了赤字預算，可稱一場經濟「及時雨」。

3%CPI增長︰「不可能實現」 但上月可擺脫通縮

值得一提的是，報告設定今年居民消費價格（CPI）的漲幅有3%，張寧對此直言稱「是不可能實現的」，預測數值僅為0.8%。本週末將放榜2月的CPI數據，此前已經連續4個月為負數，連陷通縮區間，並創下自2009年以來的最大跌幅，市場普遍關注是否可以扭轉。

張寧解答稱，2月將不會再處於通縮區間，主要原因在於該月具備基數效應，與前一年的農曆春節存在錯位，因此瑞銀預計2月CPI將轉正錄得0.3%，且持續幾個月有望企穩於正值。但他也提醒，生產物價指數（PPI）挑戰更為艱巨，上月仍按年下降2.5%，已連續通縮16個月，或仍將持續。

出於基數效應、春節錯位，張寧料2月內地CPI將錄得正值。（資料圖片）

失業率目標至5.5%︰已對於預測留有空間

報告設定城鎮新增就業1,200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右的目標。而國家統計局最新公布，去年全國城鎮調查失業率平均值5.2%。

張寧表示，其實官方已經對於失業率預測留有空間，不過出於統計等多種原因，實際壓力應會大於5.5%的目標設定。

3月5日，總理李強發表任內首份政府工作報告。（01直播截圖）

解決內房之痛︰未再提化解頭部房企風險

瑞銀此前指，今年內地經濟最大的關鍵仍是內房，報告對於內房的表述為，適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供求關係變化，加快構建房地產發展新模式。加大保障性住房建設和供給，完善商品房相關基礎性制度，滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。

需關注的是，去年的表述還包括，有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，防止無序擴張，今年未有重提。也是從去年開始，不再提及此前連提5年的「房住不炒」問題。

今年關於內房的表述為，加大保障性住房建設和供給。（資料圖片）

對於外資，工作報告指，將加大吸引外資力度，繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，放寬電信、醫療等服務業市場准入。擴大鼓勵外商投資產業目錄，鼓勵外資企業境內再投資。張寧指，過去一年與股票證券等相關的外資，的確對於中國市場較為消極，但實體經濟有關的外資流入情況，實則狀態稍好，且近期均有復甦跡象。

此外，工作報告總體總結，內地經濟回升向好，現代化產業體系取得重要進展，其中就包括國產大飛機C919投入商業運營，新能源汽車產銷量佔全球比重逾60%等，今年還主要提及數字經濟、新質生產力等概念，《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏最新解讀稱，該份報告是「上接天線，下接地氣」。