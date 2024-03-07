美股｜道指收市升75點　Nvidia又破頂　Tesla再跌2.32%

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周三（6日）重申，仍在留意通脹風險，但預估今年開始降息。其言論帶動美股上揚，道指收市升75點。



道指收市報38,661.05點，升75.86點或0.20%；納指報16,031.54點，升91.95點或0.58%；標普500指數報5,104.76點，升26.11點或0.51%。

蘋果連跌第6個交易日

Tesla連續第3個交易日下跌，至收市挫2.32%，投行Baird指Tesla首季獲利面臨風險。蘋果公司（Apple）跌0.59%，連續第六個交易日下滑。

迪士尼（Walt Disney）股價挫2.48%，成跌幅最大成份股。Foot Locker預計今年業績疲軟，股價插水29.4%。

Nvidia漲3.18%，以每股887.00美元再創新高。京東第四季營收高於預期，並擴大股票回購計劃，股價上漲16.18%。

與虛擬貨幣相關公司股價上漲，Coinbase Global漲10.05%，MicroStrategy繼前一日暴跌後回升18.57%。

美國1月JOLTS職缺多於預期

另外，美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，美國1月職位空缺886.3萬個，市場預期為885萬個；前值為902.6萬個。

人力資源顧問ADP公布，美國2月私人市場新增職位14萬個，略少過市場預期的15萬個。