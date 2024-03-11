周大福順德廠房直擊　年產逾500萬件珠寶金飾　黃金樹奢華奪目

珠寶首飾巿場競爭激烈，同一樣的物料，不論是黃金抑或鑽石，如何「變出」受消費者青睞的產品，是各大品牌需要思考的問題。當中周大福（1929）作為行業龍頭，備受市場關注，其在內地擁有三大生產基地，支援以顧客主導的大規模生產，以搶攻市場。記者今次就來到周大福負責全國零售點配貨的匠心智造中心，一暏其「廬山真面目」，直擊中心背後的生產技術及自動化作業。



周大福順德匠心智造中心。（資料圖片）

翻查資料，周大福在中國內地共有三大生產基地，分工清楚明確：順德匠心智造中心以高端名貴、全球化供應作定位，以自動物流及配貨中心負責全國零售點的配貨；武漢智造生產中心專注標準化、大批量珠寶生產；深圳智造研發中心則是研發中心，是各類自動化設備研發的試點。

展覽廳50件展品「先聲奪人」

匠心智造中心於1988年落成，位於廣東順德倫教鎮，亦是「彤叔」鄭裕彤的家鄉，總建築面積達到14萬平方米，逾4,000名員工，一年生產500至600萬件產品，包括黃金類及珠寶鑲嵌類，為香港及內地的零售店配貨。記者觀察整個中心基本分為四個部分，分別是展覽廳、製作黃金的大師工作室、鑽石加工廠，以及物流中心。

首先在展覽廳有約50件展品，件件都價值連城，不單止有《野獸與美女》中的黃金玫瑰，還有和人一般高度的鍍金天貓公仔，可謂是金碧輝煌。不過，最矜貴的莫過於由超過18,000顆鑽石打造而成的「鵬鵬」，它是中國2010年上海世界博覽會澳大利亞館吉祥物，亦是展品中價格最高的，價值約1,500萬元人民幣。

集400多名黃金工藝師 倒流壺暗藏玄機

再來到大師工作室，400多名工藝師匯聚於此，當中有約四成年資過10年，而近耄耋之年的張師傅就在周大福服務近半世紀，他向記者展示由黃金打造的倒流壺，該壺除了外形精美，設計更趣味盎然。

此壺雖然有蓋，但壺蓋與壺身設計製作為一體，根本無法打開。更令人奇怪的是，在壺的底座有一個能進入壺的內部的通道。於是張大師將水從底部注進壺中，這時水並沒有從壺嘴流出來，但將壺身正過來以後，水也並沒有從壺底的孔流出來，如果此時將壺身輕輕傾斜，水反而能從壺嘴流出。張師傅介紹，倒流壺是採取古代工藝製成，充分體驗古人的智慧。

張師傅就在周大福服務近半世紀。（資料圖片）

黃金樹彰顯氣派

周大福年報顯示，相比黃金首飾及產品，珠寶鑲嵌首飾的平均售價更高，2024財年上半年達到16,800港元，較前者高出近一倍。

順德匠心智造中心的鑽石加工廠，擁有1,500部自動打磨機及4部水激光切割機，據負責人介紹集團旗下HEARTS ON FIRE鑽石及T MARK鑽石均由鑽石加工廠負責打磨。當中HEARTS ON FIRE鑽石的「八心八箭」打造要求較高，需平衡鑽石的比例、對稱性和拋光程度。因此，負責人表示，除了自動化生產，對於特定的鑽石產品，保留人手打磨，以求更高的精準度。

最後，來到自動化物流中心，據介紹，該中心的足金類配送倉最高每日可配送3,000家門店的貨量，負責人指配送量較以往增加了兩成，生產流程從原材料到生產成品配貨都有不同程度的自動化。

其中，自動物流配送中心2號倉（鑲嵌類配送）已於今年1月投入使用，用無人作業，完全自動化，替代了以往人手補貨的做法。

黃金銀杏樹。（資料圖片）

不過，最令記者眼前一亮的則是在周大福辦公樓裡的黃金樹，負責人指，該黃金銀杏樹高2.1米、寬2.3米，重35公斤，其樹葉和樹枝均以實心足金鑄造，可謂奢華奪目。