美股｜道指收市升130點　標指創新高　納指飆1.51%　Nvidia再破頂

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周四（7日）再到國會出席聽證會，稱距離通脹降至2%的目標「不遠」，指如果經濟狀況符合預期，局方會今年開始減息。其言論刺激美股升幅擴大，道指至收市升130點；標指創歷史新高，納指亦漲1.51%。



道指收市報38,791.35點，升130.30點或0.34%；納指報16,273.38點，升241.83點或1.51%；標普500指數報5,157.36點，升52.60點或1.03%。

鮑威爾的言論增強市場對6月首次降息的希望，推動科技股和大型股上揚。費城半導體指數SOX升3.36%至5,165.83點，創歷史新高。

Intel股價升3.68%，為表現最強道指成份股；Amazon升1.91%、微軟抽高1.75%；蘋果偏軟，至收市跌0.07%。人工智能（AI）晶片巨頭Nvidia收市升4.47%，每股報926.69美元再創新高。

連跌幾日的Tesla回升1.20%。Victoria's Secret則因預測年度業績疲軟，股價大幅下跌29.70%。

數據方面，美國新申領失業救濟人數按周無升跌，維持21.7萬人，多過市場預期。持續申領人數按周增加8千，升至190.6萬人，多過市場預期。

另外，美國1月貿易赤字按月增近5%至674億美元，多過市場預期。1月出口增長0.1%、進口增長1.1%。對中國貿易逆差為237.2億美元，按月增加近7.4%。