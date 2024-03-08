美國眾議院委員會通過　字節跳動半年內須剝離TikTok　用戶反對

美國國會眾議院能源及商務委員會一致投票通過，令字節跳動6個月內剝離旗下短視頻平台TikTok的議案。50名委員會的議員，全部投出讚成票，未來數周內立法工作將繼續推進，包括全體表決。



議員憂Tiktok為中國政府操控 有用戶反對

美媒消息指，委員會內的眾議員在表決前，曾進行閉門會議，討論TikTok可能受中國政府操控的風險。委員會內最資深民主黨議員Frank Pallone表示，期望議案可迫使TikTok擺脫中國的控制，美國民眾也可以繼續享用該平台。

有國會議員助理稱，大量TikTok用戶在表決前致電議員，要求不要支持議案。

50名委員會的議員，全部投出讚成票。（資料圖片）

公司回應：剝奪憲法言論自由權利

公司回應稱，議案的前提是美國將全面禁制TikTok，這將剝奪1.7億名美國民眾，由憲法賦予的言論自由的權利，打擊數百萬美國商界力量，破壞美國社會的創作自由。

暫不猜測是否涉及騰訊微信業務

有共和黨議員表示，議案並不是禁令，以切除腫瘤手術比喻這項議案，稱可以拯救患者。暫時尚無法猜測是否影響，騰訊（0700）微信的業務，但未來可討論受法案管制的公司範圍。