美國跨黨派議員提封殺TikTok法案　公民聯盟批做法違憲

美國眾議員3月5日提出跨黨派法案，要求字節跳動（Bytedance）以約6個月的時間由TikTok撒資，否則TikTok面臨在當地被封殺。美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU）認為，有關法案違憲。



路透社報道，ACLU表示，對美國的領袖在大選年再一次企圖以憲法第一修正案賦予的權利，換取卑微的政治分數。該組織亦引用美國法院去年11月的裁決，禁止蒙大拿州（Montana）封殺言論自由。

有關法案由眾議院中國問題特別委員會首屆主席蓋拉格（Mike Gallagher），及該委員會民主黨籍領袖克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi），與其他10幾位議員提出法案，給予字節跳動165天時間剝離TikTok。

法案同時賦予總統新的權力，對指定構成國家安全風險的應用程式，在拒絕剝離下予以禁令或限制。該權力將適用於「年度活躍用戶超過一百萬，且受外國對手實體控制」的應用程式。

眾議院能源及商務委員會擬在7日表決該法案，而TikTok及字節跳動尚未回應。

美國財政部領導的美國外國投資委員會（CFIUS），去年3月曾要求TikTok的中國母公司出售股份，否則該應用程式將面臨被禁止的可能性，但美國政府至今未採取任何行動。