中國2月遊戲出海排行出爐　騰訊爆冷不入三甲　放榜前先失一城？

2月中國遊戲廠商及應用出海收入排行榜出爐，依據data.ai統計顯示，點點互動躍居榜首，憑藉《Whiteout Survival》在印尼市場的出色表現，月收入1億美元，增長率達265%。



相較之下，騰訊（0700）黯然失色，意外不入三甲，只排在第五位，旗下《PUBG MOBLLE》和《GODDESS OF VICTORE：NIKKE》兩款遊戲均表現下滑，而騰訊業績將於下周（20日）揭盅。



米哈遊排名第二 網易闖入前十

依據排行榜，榜單第二位的公司為米哈遊，營收也同樣達到1億美元水準。Onefun則排名第三。同樣以遊戲業務見長的網易（9999）則提升3位，闖入前十名。

Nikki憑戀愛遊戲崛起 漲幅最勁

值得一提的是，Nikki是該榜單中漲幅最勁的發行商，飆升了10名至第21位。

其實在2月5日，公司憑藉《Love and Deepspace》（戀與深空）的情人節更新，再次引爆多地市場玩家付費意願，僅當天全球支出便達到250萬美元。截至目前，該遊戲已成為2024年全球用戶支出最高乙女戀愛遊戲。

騰訊在榜單上下降4位，排名第5。（資料圖片）

騰訊下周放榜 網遊收入遭看淡

騰訊下週將放榜，摩根士丹利報告預計，公司上季收入按年升8.2%至1,568億元人民幣，惟網遊收入增長近乎持平。

花旗就預計，上季收入按年升7.1%至1,553億元人民幣，但網遊收入卻按年跌2%至409億元人民幣，並指出市場將關注騰訊管理層對最新遊戲監管潛在影響的看法，現季度本地及國際遊戲業務發展，未來新推出的遊戲及小遊戲進展等。

不過，騰訊近日股價表現復甦，午後升3.2%，報287.6元。