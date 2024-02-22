1月全球手遊收入榜：｢王者榮耀｣重回榜首　騰訊包攬收入增長榜前3

2月21日，全球移動應用及手遊情報平臺Sensor Tower公布了2024年1月全球熱門移動遊戲收入前十榜單。《王者榮耀》以2.33億美元的成績重回全球手遊暢銷榜榜首（榜單數據不包含第三方安卓渠道）。

此前，受美國開發商Scopely的大富翁遊戲《Monopoly GO!》收入在聖誕節爆發的影響，《王者榮耀》在上月罕見退居榜單的第2名。



騰訊《王者榮耀》重回全球手游收入榜首位。（資料圖）

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1月《王者榮耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.33億美元，回歸全球手遊暢銷榜榜首。得益於新皮膚、新賽季以及限時皮膚返場等多重活動，該遊戲在1月5日達到1月單日流水高峰。

《Monopoly GO!》以2.27億美元的收入位列榜單第2名。其中，78%的收入來自美國市場，新加坡市場的收入佔3.3%，英國市場佔3.2%。由於相繼推出兩組冬日活動，1月19日該遊戲刷新了單日收入紀錄，也使1月成為該遊上市以來收入最高的月份。

收入榜前五另外三款遊戲為《Royal Match》、《Roblox》和《Candy Crush Saga》。米哈遊《原神》排名榜單第8，騰訊《PUBG Mobile》位列榜單第9位。

騰訊3款遊戲包攬「收入增長榜」前3

收入增長榜方面，騰訊旗下《穿越火線：槍戰王者》《金剷剷之戰》《王者榮耀》包攬了1月全球手遊收入增長榜前三。其中，《穿越火線：槍戰王者》和《金剷剷之戰》憑藉春節的各種福利活動和內容更新，分別實現了515%和148%的環比增長。

4399 Games推出的冒險闖關手遊《菇勇者傳說》位列收入增長榜第4，該遊12月下旬進軍韓國市場。其以豐厚的春節福利活動吸引韓國玩家，並連續27天雄踞韓國iPhone手遊暢銷榜榜首。另有數據顯示，《菇勇者傳說》1月海外收入激增163%。不久前Sensor Tower發佈的「在1月中國手遊發行商收入TOP30」中，4399迅速攀升至第7，約64%的收入來自韓國市場。

由疊紙遊戲研發的女性向3D戀愛手遊《戀與深空》，得益於豐厚的公測福利和持續不斷的卡池更新，該遊戲於1月中旬發行，2周時間便獲得超過2100萬美元的收入。

市場方面，2024年1月，全球手遊玩家在App Store和Google Play付費65億美元，環比下降2.3%。美國依然是全球移動遊戲收入最高的市場，貢獻了近20億美元，佔全球總收入的29.9%。中國iOS市場排名第2，佔18.6%；日本市場排名第3，佔15.3%。