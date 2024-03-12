形容自由行如類固醇　佐丹奴劉國權︰零售業遇逆境就行慢些

佐丹奴（0709）去年股東應佔淨溢利為3.45億元，按年上升28.7%；派未期息每股13.5仙，全年總股息為每股30.5仙。



集團執行董事陳嘉緯表示，香港經營環境不穩定，港人北上消費對佐丹奴有一定影響，北區生意明顯下滑。他又指出集團會保持審慎發展，香港分店結業與否視乎店舖利潤。未來集團將繼續聚焦新興市場，有意降低庫存，提升產品價錢。

集團全年派息增近三成，日後派息政策在股東大會後會否改變，執行董事羅學文表示，會尊重股東會決定，以及董事會日後派息政策。

劉國權談零售業心得 奉行十字真言

被問及在零售行業多年心得，主席及行政總裁劉國權表示，關鍵在於細節和存貨管理，「retail is detail 」，零售與奢侈品牌不同，並非「吊高嚟賣」，而是要令顧客有好心情。他提出，多年來教導公司員工都用十個字，就是「心中只有客，目中可無人」。

至於存貨管理，他指出，「聽過存貨多，公司破產，從未聽過存貨少，公司會破產」。同時，劉國權強調，公司最寶貴的資源是人，佐丹奴在不同地區發展，都會尊重本地管理層，「Retail is local 」。

對於政府推動盛事及夜繽紛試圖推動本港零售，劉國權指出，自由行令香港租金膨脹，長期不健康的情況。就算擴寬自由行，但北上的港人數目更多。他將自由行政策比喻為類固醇，「再打類固醇，效用好低」。

他相信「大市場，小政府」，零售業要靠行業本身，「唔需要政府做啲咩」，逆境就行慢些，不能勉強。