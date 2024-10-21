Sammy So首登Run Your Way全球企劃　宣揚跑步力量　重新領悟人生

樂隊KOLOR主音Sammy So穿上Fresh Foam X 1080v14登上New Balance全球廣告企劃《Run Your Way》，他以自身故事重新定義跑步，在艱苦的歷程中參透跑步原是一種修煉內心的「行動冥想」，鍛煉堅毅意志面對各種人生難題。

《Run Your Way》企劃來到第三回，首度有香港跑手成為其中一名大使，Sammy So身體力行宣揚跑步精神。他深信，只要堅持不懈，每人都能跑出獨一無二的路途。



Sammy So成為全球廣告企劃《Run Your Way》其中一名大使，期望透過自身跑步故事啟發身邊人。（公關提供）

從體重接近200磅的「肥Sam」，腸胃、腰部、足底筋膜陸續出現毛病，來到今天成為「Sub 330」的馬拉松跑手，這是Sammy So堅持跑步十多年的成果。「最初嘗試跑步，跑完運動場一圈400米都要停低，好辛苦，但眼見其他人健步如飛，我覺得自己好弱，直到現在我仍不時以這一幕激勵自己。」回想初嘗跑步一幕，跑一圈400米已經氣喘停步，這個難忘的瞬間卻成為Sammy So的動力，即使放棄很易，甚至眼見不少人放棄跑步，他依然選擇堅持，不讓努力的成果付諸流水。

十多年的歷程令Sammy So感悟跑步不只是運動，更是一種「行動冥想」，他相信每人都能透過放空的過程得到不同的啟發，「跑步令我暫時真正靜下來，集中精神於另外一個領域，可以說是放空。放空時不用想太多，只需專注呼吸，脫離一下慣常，大概是一種行動冥想吧。這種行動冥想能夠帶來不同的啓發或意念，每人都有不同的領悟」。

《Run Your Way》企劃來到第三年，首次有香港跑手成為大使。（公關提供）

因為跑步，Sammy So踏上截然不同的人生旅途，除了身體更健康，也鍛煉心靈，「以前面對困難會比較迷失，現在心態更正面，因為跑步都會遇上各種問題，只要冷靜處理，沒有問題解決不來」，這正是他希望透過《Run Your Way》企劃分享的跑步領悟，鼓勵更多人跑步：「希望大家嘗試跑步或其他運動，自己都是過來人，我的起點跟大家一樣困難，所以我相信人人都做得到。跑步不但改變人生，亦改變不少身邊人，這種力量值得宣揚。」

《Run Your Way》企劃大使除了Sammy So，還有美國奧運4金得主麥洛蓮（Sydney McLaughlin-Levone）、皇馬球星安迪歷（Endrick）和倫敦唱作歌手Cat Burns，當中Sammy So率先穿上New Balance王牌多用途跑鞋Fresh Foam X 1080v14，他從第8代開始已是這個型號的「粉絲」，來到第14代，他依然情有獨鍾：「我由1080v8開始穿著，見證近幾代的變革。這一代的舒適度和保護性很好，外觀亦非常吸引，絕對適合作為日常訓練跑鞋。」

跑鞋推薦｜New Balance Fresh Foam X 1080v14。（公關提供）

今代Fresh Foam X 1080v14秉承一貫的強勁緩震功能，並在三個細節位微調，提升跑鞋的貼腳度和舒適度。

微調中底加強穩定性

1080v14沿用Fresh Foam X緩震中底物料技術，適合跑者應付日常訓練，紓緩步履為雙腿帶來的衝擊力。今代的中底設計迎來改變，左右兩側微微升起，令雙腳在跑動時更穩定。

New Balance Fresh Foam X 1080v14微調中底設計，左右兩側微微升起，加強穩定度。（公關提供）

加強外底耐用度

跑友十分重視緩震跑鞋的外底耐用度。品牌革新了Fresh Foam X 1080v14的外底設計，分析跑手數據後，重新調整橡膠分佈，於容易磨蝕的位置增加覆蓋，令跑鞋更耐用，足以應付日常慢跑和長課等高里數訓練。

New Balance Fresh Foam X 1080v14的外底經過改良，更加耐用。（公關提供）

New Balance為Fresh Foam X 1080v14外底容易磨蝕位置增加覆蓋，以應付高里數長課。（公關提供）

鞋面主要位置極通爽

香港天氣潮濕酷熱，跑鞋的透氣度同樣不容忽視。Fresh Foam X 1080v14的鞋面設計有精心安排的氣孔分佈，主要位置通風氣孔完全穿透，即使是高里數訓練，也能保持雙腳通爽舒適。

跑鞋推薦｜New Balance Fresh Foam X 1080v14鞋面主要位置通風氣孔完全穿透，適合香港潮濕悶熱的天氣。（公關提供）

男女裝深藍主調的 Fresh Foam X 1080v14，以及白色配上粉紅N字標誌的紐約馬拉松特別版，現已正式發售。

New Balance Fresh Foam X 1080v14女裝款式。（公關提供）

New Balance Fresh Foam X 1080v14白色配上粉紅N字標誌的紐約馬拉松特別版。（公關提供）

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