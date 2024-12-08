街馬｜跑手控訴安排混亂　工作人員指錯路　跑半馬變30公里

香港街馬2024周日（8日）舉行，然而比賽結束後，不少跑手在網上發文控訴半馬賽事安排混亂，最終令「頭車」跑手多跑近9公里，本來21公里的半馬賽事變成30公里。



街馬半馬賽事在東區走廊近東岸公園出發，經東區走廊、東區海底隧道，原定在將南折返再經觀塘繞道、九龍灣到土瓜環終點。然而，不少跑手在網上發文，指頭批跑手跑到將南折返點處，有工作人員以雪糕筒擋住路線，並着跑手繼續向前跑，最終21公里的路程，跑畢後變成30公里。

其中一名有份參加半馬賽事的跑手Justin接受《01體育》訪問時憶述情況，他表示跑過了東隧、本應在入將南隧道前U-Turn，但當時有雪糕筒阻擋了U-Turn的位置，「當時工作人員指示我們繼續向前跑，跑手在比賽時其實不會太記住實際在什麼地方要折返，直到跑出將南隧道、到了康城，就知道跑錯路。」他表示由康城折返到將南隧道前、本身設定的半馬U-Turn處，就見到本來的雪糕筒已不見，U-Turn位已重開。

香港街馬的半馬路線。（香港街馬）

Justin與同行友人終於跑回觀塘時，兩人都疑惑應該跑到21公里就結束，或是要跑到終點，就向工作人員詢問，結果有工作人員向他們說：「唔跑都跑錯，都要繼續跑埋返終點㗎啦」。

他指，跑手有自己策略，不會預期要多跑9公里，他記得出發後不久已遭前3名跑手拉開，但跑了冤枉路後，過了24公里已追上前3的跑手：「看到他們好辛苦，爆了計，其中比較印象深刻的是，有一位跑手在最後1公里已生無可戀的樣子，我自己跑到26至27公里時，腳也比想像中攰。」

Justin的街馬路線紀錄，顯示跑到入康城才折返、也跑了接近30公里。（受訪者提供）

Justin回想指，眼見至少7至8名跑手都跑多了9公里，另外有許多跑手都多跑了3至4公里，包括由日本遠道而來的特邀跑手，他認為，跑手最重視的是造出的時間，「我們都想突破自己的時間，但如此出錯，PB（個人最佳時間）就爛了。」由於街馬全馬賽事需跑入康城，事件或涉及工作人員混淆了半馬及全馬跑手，Justin指半馬和全馬跑手的號碼布顏色不一樣，應不難分辨。

返回終點後，Justin立刻找工作人員查問會如何處理受影響跑手的比賽時間，工作人員助他聯絡大會，獲悉暫未有方案處理，最後得到的回答是「要先等七個工作天」。Justin坦言，街馬可參考包括渣馬等其他跑步比賽，「有些十公里賽事有單車領航，規模較大的，會有汽車領航，今次得跑手自己跑。」他坦言未來不會再參加街馬，「這經驗不是太愉快，去年也有出錯但沒這麼嚴重，體驗比想像中不好。」