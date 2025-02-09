渣馬2025｜半馬冠亞軍疑身分調轉被DQ　孫曉陽變「賀應兵」跑第一

渣打香港馬拉松出現三甲跑手身分混亂的情況，大會將原本的半馬冠軍賀應兵、亞軍孫曉陽、十公里亞軍藍捷懷取消資格。

記者發現藍捷懷與另一位十公里參加者徐國歌掉轉了號碼布，之後再對比賀應兵及孫曉陽的容貌，懷疑賀應兵及孫曉陽也是掉轉了身分。孫曉陽是上屆渣馬半馬冠軍，他的容貌打扮跟今年的渣馬半馬冠軍「賀應兵」極之相似，估計兩人也是掉轉了身分。



渣打馬拉松2025｜半馬：編號79031的「賀應兵」男子第一名衝線，但當大會核實其身分時，發現他未有掛上自己的號碼布，取消他的資格。（高詩琦攝）

在今日（9日）舉行的渣馬半馬比賽，編號79031的內地跑手「賀應兵」以1小時05分36秒首先衝線，另一位內地跑手、編號79026的「孫曉陽」以1小時06分11秒第二名過終點。原本，他們是半馬的男子冠、亞軍得主，但田總宣布兩人被取消資格。

田總在發布會解釋，大會在賽後核對身分時發現，他們並非使用屬於自己的號碼布，所以按例取消他們的資格。田總行政總裁伍于豪表示，涉事的運動員同屬一個跑步單位，由同一經理人統籌，田總將在同一經理人旗下的所有跑手包分發予該經理人，會再了解情況，調查是否有調亂號碼布，或涉及其他因素。

渣打馬拉松2025｜半馬：編號79031的「賀應兵」男子第一名衝線，對比過容貌，他應該是孫曉陽。（楊宇翹攝）

孫曉陽是上屆渣馬的半馬冠軍，對比他上屆的照片，發現孫曉陽與今屆的「賀應兵」的容貌打扮極之相似，相信今屆的第一名跑手應該是孫曉陽，只是他用了賀應兵的號碼布。

他是孫曉陽，這是他去年渣馬的照片。（微博）

這是2024年渣馬的舊照片，孫曉陽贏得半馬男子冠軍，樣子跟今屆第一名「賀應兵」極之相似。（楊宇翹攝）

渣打馬拉松2025｜半馬：編號79026的「孫曉陽」以男子第二名衝線，但當大會核實其身分時，發現他未有掛上自己的號碼布，取消他的資格。（高詩琦攝）

渣打馬拉松2025｜半馬：編號79026的「孫曉陽」以男子第二名衝線，但當大會核實其身分時，發現他未有掛上自己的號碼布，取消他的資格。對比照片，相信他是賀應兵。（楊宇翹攝）

至於今屆第二名衝線的「孫曉陽」相信則是賀應兵。翻查賀應兵過去的比賽照片，他的容貌與今屆編號79026的「孫曉陽」十分相似。

這是真正的賀應兵，跟今屆渣馬半馬第二名衝線的「孫曉陽」極之相似。（網上圖片）