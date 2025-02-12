On高性能鞋面噴織技術登陸香港　冠軍跑手林嘉欣發揮最強速度

本地長跑好手林嘉欣早前於香港馬拉松蟬聯十公里女子先進一組冠軍，她由備戰期間到比賽當天，都以瑞士運動品牌On的最新競賽跑鞋Cloudboom Strike LS作為腳上「戰友」，Cloudboom Strike LS更將於香港2025年第二季發售，確實日期及機制再作公佈，現於中環旗艦店開放公眾體驗及試穿。

Cloudboom Strike LS 是On首款採用由LightSpray™精密噴織超薄鞋面高性能競賽鞋款，結合無縫、無鞋帶設計，重量僅170克，是品牌旗下最輕量跑鞋，雙層 Helion™ hyper foam 泡棉中底具備柔軟的觸地感和出色的推進力，林嘉欣和專業長跑教練黃家豐穿著後，大讚跑鞋回彈十足，而且貼腳感覺恰到好處，雙腳沒有多餘擺動，有助發揮最快速度。

攝影：梁鵬威



本地跑手林嘉欣（右）與跑步教練黃家豐（左）率先試穿Cloudboom Strike LS。（品牌提供）

在剛過去的香港馬拉松，林嘉欣以39分14秒衛冕十公里女子先進一組，Cloudboom Strike LS對她發揮速度功不可沒。這對跑鞋早在2024年巴黎奧運已經揚威，協助肯雅跑手Hellen Obiri奪得銅牌；跑鞋早前登陸香港，林嘉欣和黃家豐已穿著Cloudboom Strike LS練跑個多月，兩人對跑鞋的推進和貼腳度均讚不絕口。

林嘉欣（左）與黃家豐分享試穿Cloudboom Strike LS後的親身經驗。（梁鵬威攝）

「這跑鞋包腳感極佳，後踭位置十分穩定，沒有多餘擺動。因為沒有鞋帶，所以毋須調校鬆緊，一穿下去就恰到好處。」林嘉欣說，過去個多月，主要以Cloudboom Strike LS應付課表裏不同的配速訓練，當她練習比賽配速時，更充份感受到跑鞋的功能，「Cloudboom Strike LS的推進和回彈使我節省體力，專注步速和節奏」。

林嘉欣盛讚Cloudboom Strike LS包腳感極佳，穿下去就是恰到好處。（品牌提供）

Cloudboom Strike LS是On旗下最輕巧的跑鞋，僅重170克。跑鞋主打瑞士蘇黎世總部On Labs創新團隊研發的高性能鞋面噴織技術 LightSpray™。LightSpray™科技由On Labs獨創的機械臂進行獨立自動化噴織，以3分鐘一體化製成僅30克的輕量鞋面，應用於Cloudboom Strike LS，除了無縫、無鞋帶的鞋面設計，無膠粘合技術亦令跑鞋能夠無鞋墊、無鞋帶，全面減輕重量，又保持貼腳度和舒適度。

由於Cloudboom Strike LS沒有鞋墊，腳掌能夠直接接觸雙層 Helion™ hyper foam 泡棉中底，中底亦配搭含有超過40% 的生物基原材料的 Pebax® 聚合物，具備柔軟的觸地感和出色的推進力。外底方面，品牌運用電腦輔助程式，根據跑者的壓力參數改善外底設計，能夠增加跑鞋的觸地面積，亦提升抓地能力。

Cloudboom Strike LS是由On全新的鞋面噴織科技LightSpray™所製造的首對跑鞋，全鞋無鞋墊、無鞋帶，並僅重170克。（梁鵬威攝）

值得一提的是，LightSpray™ 通過機械臂自動化噴織操作，無需膠水粘合即可一體化精密製成高性能的輕量鞋面，品牌標誌在幾分鐘內便以全自動噴墨的方式噴在鞋面上，相比傳統的烙印工藝，這種方式幾乎不耗水，也大幅減少生產廢料，相比 On其他競賽跑鞋的鞋面生產模式，減少約75% 碳排放量，每隻跑鞋僅需三分鐘即可完成生產組裝。

Cloudboom Strike LS僅由7個部份組成。（梁鵬威攝）

鍾情輕盈跑鞋的教練黃家豐分享首次穿上Cloudboom Strike LS練跑24公里的經驗，他以4分10秒的配速起步，稍稍加速就能輕鬆跑進4分鐘內的配速，他說：「感覺很舒服，回彈很好，跑步時自然向前傾斜，每步都帶動整個身體向前飛馳，讓你跑得更流暢，不知不覺便會提升速度。」

跑步教練黃家豐穿上Cloudboom Strike LS試跑時，輕鬆地愈跑愈快。（梁鵬威攝）

自On於去年7月發佈LightSpray™️後，這種高性能噴織鞋面技術只在全球小量地點亮相，但香港中環On旗艦店早前有幸成為LightSpray™️其中一個「落腳點」，開放公眾體驗及試穿。教練黃家豐給予廣大跑友們測試Cloudboom Strike LS的心得：「始終這對跑鞋較輕，適合步頻比較密的跑手，跑每一步的時候更輕盈省力，而且也適合慣常前掌落地的跑友，這跑鞋自然將你的身體傾前。」黃家豐提醒跑手要好好控制速度，不要被帶快原有的節奏，留意擺手頻率等細節，方能好好駕馭這對跑鞋。

自上年7月發佈LightSpray™️後，如今終於登陸香港，中環On旗艦店開放公眾體驗及試穿。（梁鵬威攝）

想體驗LightSpray™的跑友，可於即日起至2月23日前往On中環旗艦店體驗LightSpray™「空前之輕」，現場亦設限時活動，包括試穿Cloudbloom Strike™ LS 及拍照上傳至社交媒體，即可獲得LightSpray™限定鎖匙扣一個；另外，跑友購買任何跑鞋，亦可獲On馬拉松號碼扣一套，數量有限，送完即止。