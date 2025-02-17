PUMA攜手社區跑者　劃破界限　奔向無限可能

跑步不僅僅是鍛煉出健康的體魄和磨練堅毅的意志，還能連結彼此，從個人的活動變成群體的共同進步，每一步都蘊藏著自律、求進和勇於探索的精神。

今季，PUMA以「MY CITY MY PACE」為主題，透過跑者及其照片來表達我們對城市的熱愛。這次的攝影對象是一組由多元化跑者組成的團體，包括Shelter的Jeff和Christie，以及深淺南的Darren。他們從香港的標誌性跑步區出發，向每位跑者的旅程致敬。無論他們的步伐或目標有多不同，他們都在同一個城市中奔跑，共同傳遞跑步的魅力與熱情。



Jeff：放下標籤 同享「跑步人」身份

SHELTER成員之一Jeff在跑團感受到，長跑的意義除了爭分奪秒，還有平等和友愛——大家放下社會標籤，穿上跑鞋就只有「跑步人」一種身份。他說：「跑團的可貴之處在於包容、樸實和真摯，大家一同穿上跑衫跑褲，不會計較職業和階級，只會單純地感受跑步樂趣、分享訓練經驗，這種連結早已超越競技層面。」

Jeff之所以跑步，原因也很簡單：「保持身體健康，也想30歲前完成全馬，化解『青年危機』（Quarter-life crisis）。」但當愈跑愈多，Jeff不但定立更多比賽目標，更因為長跑感受到生命的熱度，他提到5年前因緣會，與朋友來了一次「劏青蛙」，即是由港島一端跑到另一端，「那次真的跑到筋疲力竭，但喝了一口慶祝完走的啤酒，我深深體會到『我跑故我在』，當體能推到極限一刻，我是真實地活着」。Jeff以自身經驗鼓勵大家：「每次訓練，成功也好、挫敗也好，都是人生課堂。當中的經驗難以言傳，但必能令我們成長蛻變。」

Christie：跑步是磨煉意志的修為

另一SHELTER成員Christie本身是物理治療師，治療不少路跑和越野跑精英選手，過程中被跑友的決心感染，自己也穿起跑鞋，豈料一跑上癮，「看着速度、心率和完成時間一直進步，實在不能自拔」。Christie坦言，訓練的過程十分艱辛，尤其是將心率和速度推到臨界點的高強度訓練，「攞苦嚟辛」實在很瘋狂，但長跑運動正正令她體會到，世事不會只得順境，困難方能磨煉心志：「這是一種自我修為，這麼辛苦的斜路間歇訓練我都捱得過，什麼工作壓力或其他難題，都難我不倒了。」

雖然跑步少不了喘氣流汗，但艱苦訓練以外亦有舒暢減壓的一面，Christie便最愛在寶雲道練跑，樹林環抱恍如林中隧道，她說：「我第一次練跑就在寶雲道。這條隱藏於半山的緩跑徑，沒有交通燈，樹蔭能夠遮擋猛烈陽光，又能俯瞰香港的城市面貌，感覺像長篇小說般浪漫。」

Darren：跑步令我們更自律

至於長跑經驗豐富的Darren，由中學爭取跑入校隊出戰學界賽開始，跑到投身社會後為了舒解工作壓力，卻愈跑愈起勁練成Sub 3跑手，經歷人生不同階段依然充滿鬥志，力爭突破個人最佳成績而堅持練跑，他的自律精神，更由自己一個人凝聚到一群志同道合的跑友。

「跑步是一個既微妙又單純的社交圈子運動，只要繼續跑，就會有人同步一起跑。像我們一班『深淺南』跑友，逢星期日早上6點開跑，逾時不候，個個準時練習，自己也不能偷懶。」Darren說，一個完整的馬拉松課表，對跑友的體能和意志都要求極高，能與跑友一同上路，一起練習、一起完成比賽，特別是賽後終於不用戒口一同慶功，「那種滿足感實在無可取代」。

Darren多年來都是跑界中堅份子，見證香港長跑風氣愈來愈興旺，甚至24小時都有人在跑步，他十分感動：「跑團支持和品牌贊助，鼓勵不少香港人踏出第一步。以長跑勝地跑馬地為例，早上5點已經有人練跑，凌晨又有跑友下班後堅持訓練，運動場跑班更是熱鬧，原來長跑精神在不知不覺間凝聚了大家，彼此互相推動、互相進步。」

「MY CITY MY PACE」社區跑步活動

最近，PUMA與本地跑團Shelter合辦了一場社區跑步活動。每一位跑者都是這個城市的一部分，他們的努力和堅持，讓這個城市變得更加活力四射，不只是鍛煉出強健的體魄和磨練堅毅的意志，跑步更能連結彼此，從一個人跑到一群人的共同進步，相互分享和影響，展現出跑步的無限魅力。

（Chris Lim攝）

（Chris Lim攝）

PUMA推出的最新螢光黃配色Deviate NITRO™ 3氮氣碳板訓練跑鞋的中底上層由競賽級別物料NITROFOAM™️ Elite構成，下層則是為訓練而設的NITROFOAM™️混合緩震氮氣中底，夾著全掌叉型純碳纖維推進板PWRPLATE，這個結構能夠倍增推蹬力量，亦減輕關節承受的壓力，無論是速耐力訓練還是比賽配速訓練，都是跑者準備比賽的最佳拍檔。