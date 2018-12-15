【跑手接龍二．82】迷路跑手．從路癡變越野跑搞手　賽前夜夜失眠

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「拯救跑手」譚佩儀留給「迷路跑手」唐雪雯的話是：「前路困難再多，就用鐵人意志努力跨過，頂多陣就挨過。」

我很怕污穢，又不懂查閱地圖，誰料會轉工到舉辦越野跑的公司工作？怕狗和牛的我要硬住頭皮在牠們身旁走過，腳踏泥濘、滿身臭汗，又怎能避免？試路是工作一部分，有一次我走到八仙嶺試路就曾經迷途。幸好，當日正在舉辦「迷你四徑」越野賽，我得到工作人員和攝影師指引才安全下山。

參加越野跑，跑鞋就會如此。（受訪者提供）

以前在航空公司任職會計文員，工作單調乏味。閒時在越野賽事當義工，主辦機構竟然邀請我轉職到他們公司，就這樣，我的工作和生活來個一百八十度轉變。原來舉辦一場越野賽事有許多準備功夫，例如安排路線、食物和運輸等。我就以上3點分享一點經歷，希望跑手們投訴賽事前三思，只因主辦機構往往已盡心盡力。

路線

朋友都知我是「路癡」，這份工卻要經常看地圖和計劃路線。我坐在電腦前打開一頁又一頁的地圖，檢查路線是否與賽事一致。我看得頭昏腦漲，坐在旁邊的同事卻輕鬆自在，「這位置要轉右」、「這路線正確」、「這個彎位我們走過啦」，我就像白癡一樣似懂非懂。

舊公司的工作就如這張桌子平平無奇。（受訪者提供）

設計路線有兩項事情不可缺，就是與各部門聯絡和試路。先是聯絡漁農自然護理署，經常要問那個郊野公園有沒有機構使用；繼而是警務處和負責救護工作的急救公司；路經康文署管轄範圍就要申請批文，我們也跟水務署和運輸署接洽；跑到鄉郊地區，當然要與村長打招呼，大嶼山巴士公司和渡輪公司都不會陌生。

賽前試路不止試一次，我拿住地圖和電話都不能把它們與所在地相聯，所以我迷路經驗豐富。跑過越野賽的都知引路絲帶很重要，為免受到破壞，會在賽前一日掛上，賽後就即日收回，減少對山嶺的影響。

食物

食物與天氣密不可分，炎熱就要準備更多消暑食物。據酷熱警告下的賽事經驗所得，西瓜、提子和番茄仔皆是受歡迎的消暑食物。為免浪費，我們會參考上場比賽的訂購數量和剩餘物資，衡量要準備多少，並在兩周前訂購、數日前定最後修改。可是計劃總追不上改變，所以試過酷熱警告下的賽事訂不夠水。幸好，義字當頭的司機在附近商店購買和拿上郊區的補給站。

她由參加賽事，變成安排賽事。（受訪者提供）

運輸

我們安排旅遊巴士接載跑手，也安排物資運送到補給站和公司，印象最深刻是颱風山竹掛上8號前的比賽。賽事完結前，天文台宣布將掛「8號波」，負責運輸的車輛在颱風沒有保險保障，我們要在掛上前運走物資，否則不止物資，我們都不能離開山林。趕呀趕，總算順利掛帳幕、桌子、計時器和食物等物資收好，一起安全回家。

最後，我想分享的是以往我不會失眠，現在經常賽前失眠。因為太多瑣事要兼顧，它們纏繞我到夜深。我依靠跑步和游泳平衡身心，但說易行難，賽前還是夜夜失眠。大概我並不獨特，所以大家投訴賽事前要三思啊。

運動是協助她放鬆的方法。（受訪者提供）

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