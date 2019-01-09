【跑步】音樂融入跑步比賽　Rubber Band為跑手打氣

結合音樂會的跑步比賽「Run Wild Music」將於3月9日舉行，現已接受報名。 賽事分為6公里丶3公里和1公里家庭組，當日更有無間斷音樂表演，包括本地樂隊Rubber Band。

「Run Wild Music」分6公里丶3公里和1公里家庭組，6公里和3公里是競賽組別，並按出生年份分組，每5年為一個分齡，三甲皆有獎項。大多跑步比賽以十年為界，「Run Wild Music」的分齡比坊間仔細。6公里組別設有隊制賽，8人一組，計首7名成績，每名得獎者皆可獲藍芽無線運動耳機一部。

選手包可選擇在中環、尖沙咀和旺角領取。（區嘉俊攝）

賽事設有完賽獎牌。（區嘉俊攝）

擔任活動嘉賓的黃芷銦剛從雲南集訓回港，回想3周的雲南集訓，她曾懷疑自己能力，「我試過跑800米就表現下跌，這種感覺很陌生」。雲南屬於高原地區，跑手需要時間適應，首次參加高原訓練的黃芷銦把每周跑步里數降至120公里，配速變慢，實屬正常。

黃芷銦始終以2020東京奧運入場券為目標，本周調整後將會漸漸增加訓練量。「雲南訓練計劃由當地教練編寫，下周就跟隨陳家豪設定的訓練計劃。」黃芷銦是陳家豪的愛徒，家豪自是期望她與愛妻姚㓗貞一同參加東京奧運。

黃芷銦在雲南時每天都會練習，一星期有4天練兩課。（區嘉俊攝）

音樂元素濃郁的跑步比賽「Run Wild Music」，有無間斷音樂會為跑手打氣。演唱者包括Rubber Band丶享樂團和Candy等，跑手在比賽前後皆可於科學園享受音樂，活動時間是下午5時到晚上9時。

這部相機只限於家庭組的選手包內。（區嘉俊攝）

Run Wild Music賽事詳情

比賽地點：科學園

比賽日期：2018年3月9日

大會網站：https://jaybirdmusicrun.sportsoho.com

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