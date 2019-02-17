【渣打馬拉松2019】全馬男女冠軍無懸念　齊刷新大會紀錄

渣打香港馬拉松2019賽前，本來預計濕熱的天氣突然轉得既冷又大風，但無阻全馬跑手締造佳績，男、女子全馬冠軍，均刷新大會紀錄。

來自肯尼亞的跑手Barnabas Kiptum跑出2小時09分21秒奪得男子全馬冠軍，儘管以兩秒之差未能平個人最佳紀錄，但成功以逾2分鐘之差，打破2小時11分27秒的大會紀錄。女子方面，冠軍就由來自白羅斯的跑手Volha Mazuronak奪得，這位2018年歐洲錦標賽金牌得主造出的時間是2小時26分13秒，比亞軍快近4分鐘，亦同樣刷新大會女子全馬的紀錄（2小時29分36秒）。

Volha Mazuronak以超過2分鐘的差距，打破渣馬馬拉松女子最快時間。（張浩維攝）

渣打香港馬拉松2019圖輯（按圖放大）

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Barnabas Kiptum今次成績比亞軍及季軍的跑手快近兩分鐘，賽後他坦言在後段拋離對手的時候，自己亦十分驚訝，「我未有想過要破紀錄，只是想着要贏」。雖然如此，跑入隧道的路段亦有「考起」他，指隧道內空氣差，沒有新鮮空氣，跑起來是最辛苦。

Barnabas Kiptum去年摘季，今年終成為全馬男子組總冠軍。（張浩維攝）

今年是Barnabas Kiptum第二次來港參加渣馬，去年獲得季軍的他認為香港馬拉松路線有一定難度，「今日很大風，起跑前都有心理準備要面對今日的天氣，而且對比起上年，今年的天氣已經很好」。

渣打馬拉松2019 女子全場前三 1. Volha Mazuronak（白羅斯） 2小時26分13秒 2. Eunice Chebichi Chumba（巴林） 2小時30分02秒 3. Jemila Wortesa Shure（埃塞俄比亞） 2小時32分06秒