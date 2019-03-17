【跑手接龍二．84】自由跑手．朝十晚十廚師　不再受時間侷限

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「電影跑手」陳嘉倫留給「自由跑手」文國明的話是：「我信，我們雙腿，一同走遍全球。」

要數最沒有私人時間的行業，我的老本行該名列前矛。畢業後，當了十多年廚師，上班時間是朝十晚十。下午繁忙時間後，我們有「落場」， 同事大多選擇睡覺，我就選擇到健身中心跑步。最初是不想浪費時間，與其匆匆忙忙回家，不如到健身室沖涼小休。誰料，從此運動成癮，往後考了數張運動證書，又參加超級馬拉松，工作更轉了行業。

文國明已在日本跑過多次馬拉松。（受訪者提供）

我的父母從事牛肉批發，清晨開始工作，以前我當廚師，起床時他們已經上班，下班回家，他們又已入睡。同住不常相見，生活有「時差」，大概是廚師常遇到的家庭問題。不止如此，我想報讀體適能等課程，都因為工作時間而未能如願，大部分進修課程在晚間或周末，我晚上10時才下班，假期不定期，數載都未能報到心宜課程。當然，有弊又有利，因為連花錢的時間都沒有，我又沒有不良嗜好，所以很易儲錢。

到了2014年，餐廳裁員，我失業了！壞消息不一定是壞，正如玄學的沖太歲可代表轉變。我有多年入廚經驗，不急於搵工，反而，父母想我協助家族業務。因此我與父母一起清晨起身，完成工作還未到中午。難得自在，終於可以報讀到心宜已久的浸大體適能導師證書，往後還讀了伸展課程、長跑教練和學滾軸溜冰等。深受工時限制十多年，我重獲自由了。

文國明（中）與朋友參加71公里的高山飛驊超級馬拉松。（受訪者提供）

以前練馬拉松，只能在「落場」時間跑。現在整個下午都可以練跑，不單練馬拉松，我更練長距離的超級馬拉松。舊同事找我當全職廚師，我都斷言拒絕，改為周末到餐廳下廚。難得呼吸到自由空氣，我不願走回頭路。人不單沒有後退，還往前走，有朋友找我當私人運動教練，我教他們跑步和健身。現在我有3份工作，分別是牛肉批發、周末廚師和運動教練，薪金沒有比以前少，自由度卻大增，亦更加健康和快樂。

右邊的女士，當然是與他出走日本的媽媽。（受訪者提供）

一天有24小時，不該只分配給工作和睡眠，我們還有家人、朋友和興趣等。重新分配時間後，我與家人關係都緊密了。媽媽更伴我到日本參加超級馬拉松，賽前叮囑我多休息和小心飲食，跑時看到她在場邊打氣是樂事。我都很高興影響到她做運動，現在她會到公園跑步，生活有多種色彩，日子才不白過。

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