【跑步人誌．盧巧音】心態改變性格　跑步不會再拒絕彈起床

長跑是運動，更不止是運動。 因為強身健體，因為消脂減磅跑步，然後，日復一日，有些人依舊目標為本，有些人性格都改變了。剛跑畢日本名古屋女子馬拉松的盧巧音（Candy）屬於後者，本是性格急進，長跑終於令她學會放慢步伐。 攝影：梁鵬威

要選一首歌代表跑步的心情，盧巧音選擇《沮喪》，因為每名跑手都試過睡魔與意志角力，這歌頭幾句就表達了她的思緒：

心知道有路尚要趕

身體卻拒絕彈起床

事後我討厭自己

不會反抗

讓我很沮喪

沮喪過後，盧巧音沒有知錯不改過，所以她由當日為了治好情緒病而跑的5公里，跑到名古屋女子馬拉松。

盧巧音認為每個人都可以長跑，不能只因不相信自己。（梁鵬威攝）

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2019年名古屋女子馬拉松，氣溫攝氏10度，下雨更使體感降至6度，Candy身穿長袖衫長褲，仍感寒冷。站在起跑線上，她鼓勵自己，「香港7度都係咁跑啦，香港咪仲濕，得嘅」！無懼風吹雨打，她與2萬名女跑手一同起步。跑到5公里，她的左腳腳踝隱隱作痛，右邊股二頭肌抽搐，不是她疏於操練，而是急進所致，「係我衰唔肯養腳，積勞成疾。賽前兩星期教練叫我收腳，我都唔肯」。教練知道盧巧音急進，很怕她操之過急，屢屢提點，但她還是傷了。

不要說跑，腳傷後她走路都未能暢順。（梁鵬威攝）

落到場就沒有退路，盧巧音相信，只要有精神寄托，就可以繼續跑下去。「我養了3隻兔子和一隻天竺鼠，首10公里為囡囡跑、11至20公里為肥仔跑、21公里開始為最活躍的兔子跑、最後10公里為天竺鼠跑，我邊跑邊想，你們要幫媽媽呀」。儘管左腳腳踝愈跑愈痛，痛得似裂開，她仍能走到終點，投進丈夫懷抱，完成初馬。

名古屋女子馬拉松不是結局，過程中的哲學改變了盧巧音。「以前我很急進，事事要自己先行，現在就你先啦，你之後就到我，相差很少而已。原來凡事不用太緊張，屬於你就屬於你，不需急於一時。」長跑讓Candy放下執念，也教她謙厚。「跑馬拉松時，我看到婆婆專心一致向前跑，沒有停步，感到每名跑手都值得尊敬」。

心闊，笑容自然出現。（梁鵬威攝）

回想最初，醫生建議盧巧音透過跑步紓緩情緒，從2、3公里，到5公里，再到10公里，她就會停步，因為不相信自己能跑多於12公里。如今在名古屋完成42.195公里了，她不再固步自封，相信自己能跑得更遠。「我喜歡帶傷腦筋的事跑步，邊跑邊想，跑完不代表解決問題，但一定有新角度。」距離再不能限制她，只因她衷心愛上長跑，當然，以後訓練要學懂「養腳」了。

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她正在考慮是否跑另一場馬拉松。（梁鵬威攝）