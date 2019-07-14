【跑步人誌．余曉彤】絕不花瓶　上山下海的冠軍級人馬

跑友對透過運動宣傳自己的藝人有種執著，有實力和恆心會投以欣賞目光，只會「打卡」的偽跑手會受人白眼。余曉彤（Hidy）模特兒出身，踏入電影界拍武打片和拍攝行山節目等，一直沒有受跑友們白眼，只因她是體藝中學的長跑隊成員和潛水教練，今年更奪得揹水一戰和逆走100越野賽女子4人隊冠軍。

拍動作片很多時要親身上陣，意志和練習缺一不可。（梁鵬威攝）

「13歲時，第一次參加10公里比賽，當時對長跑沒有概念，只聽從指示，一步都不能停地往前跑，結果奪得獎項，由那刻我就相信堅持會有好夢。」中一時，余曉彤考全級第一，但很想讀體藝，所以中二轉校，更加入體藝長跑隊，「當年逢星期一、三晨跑，星期二、四放學到體院練習，星期六跑城門水塘，一星期練足6日，一練就練到中五」。畢業後，她不像同學葉姵延（黑妹）成為香港隊代表，卻當上模特兒，又開始潛水，考了8個級別，成為潛水教練訓練官，工作是訓練潛水員成為教練。

余曉彤試過跑到兩腳不能伸直。（梁鵬威攝）

藝員重視形象，做運動時「打卡」很常見，但行內人和觀眾眼晴都是雪亮，只有用心才是上策，「準備一套武打電影大約要3至6個月，有好多動作要練習又要持槍發彈，既要體能又要捱得。當年拍『爆3俏嬌娃』導演請來中國武術代表教導我們，我就經常找他學習，疲倦是必然，但不止視為運動，還視為生活態度和習慣，就能持之以恆」。往後，導演找她都是拍打片，更拍攝了3次行山節目並走遍香港山徑，對於香港郊野，有哪名藝員比她熟悉？

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越野跑不能單靠意志，50公里以上比賽沒有足夠練習鬥不過身體。（梁鵬威攝）

生活態度影響際遇，導演往後找她都是拍動作片、到中國水底潛到古城和實拍行毅行者等，今年余曉彤與3名中學同學到戈壁沙漠走100公里，更是組成冠軍級隊伍的契機。「越野跑教練陳俊傑是戈壁之旅一員，他說我們4人一起組隊有機會衝擊越野賽獎牌，我們半信半疑地用紅棗拜師，組成越野豬隊。拜師時，我們還嘻嘻嘻哈哈，回到香港教練就露出真面目，替我們在2019年報了3場比賽，還每周安排訓練和要我們交練習里數等。」半年內就要參加逆走100越野賽，4人各有各忙，工作以外就投入練習，每周一起上山，4人中有些未走過100公里，但目標一致就是登上頒獎台。

余曉彤想過100公里是終點，原來還有很多國際超級馬拉松比賽等待她。（梁鵬威攝）

「最初我們毫無默契，上到山各有各跑，有次跑友走來和我說，我們的隊友在後邊嘔吐，我們才回頭找她，她一路跑一路嘔，晚上打邊爐仍在嘔吐。教練知道就大罵我們，『你們知不知道什麼是團隊呀？是快的隊友等最慢那個，你們分開跑算是什麼隊伍呀？』」默契要培養，相識多年的友誼，讓她們會毫不忌諱地說心底話，「4人一起跑100公里，其中一個要鬥氣都無希望，我們就完全沒有問題，總是互相扶持」。

余曉彤想過100公里是終點，原來還布很多國際超級馬拉松比賽等待她。（梁鵬威攝）

余曉彤擁有模特兒身型和面孔，但山不會憐香惜玉，「跑到生水泡，就跟自己說水泡是身體一部分要和它做朋友，結果我愈來愈多朋友。跑到腳板痛，每次著地像火燒，我們都繼續跑，只因一個放棄都會對不起隊友」。她試過站不穩，往前刷了一米，身體受損，吞一粒止痛藥就繼續跑。「揹水一戰我們沒有目標地跑，跑到尾段發現有希望奪獎，就衝到終點，喜出望外地奪得冠軍」。喜時一不離二，一周後她們參加逆走100再次奪冠，連續兩周奪得全場女子組冠軍。「從來無想過跑山會奪獎，仲要連續兩星期奪冠，係非常開心，我想年老時，我都不會忘記她們」。

+ 4 + 3 + 2

執筆之時，余曉彤的比賽暫告一段落，但她已取得UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽）入場資格，參加與否仍是未知之數，肯定是這名能上山下海的女將仍會活躍於山林。

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