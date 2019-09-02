【越野跑】跑山賽搞手心聲　爭日子爭場地最緊要鬥快

在香港，愈來愈多人參加越野跑及跑山比賽，但山賽的搞手如何向漁護署申請場地？漁護署會提出什麼條件？又要多少時間審批？《01體育》訪問過3位山賽搞手，並引述漁護署的公開文件，讓各位山友跑友更了解申請山賽的程序。

漁護署規定，各山賽搞手最早可以在活動日前9個月遞交申請。大帽山精準賽及大帽山之美的搞手周佩欣表示太早遞交是沒有用的，她說：「就要在剛剛9個月前的那天（上午8時起），你的文件快一步送到漁護署，你就有較大機會拿到那個區域的活動准許。」在2016年舉辦過山賽的越野跑手黃浩輝亦說：「基本上是鬥快，總之先到先得，我霸住個日期，先霸住那個郊野公園就可以，但現在不太清楚，沒有再特別接觸。」

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去年舉行的大帽山精準賽。（大帽山山賽 Tai Mo Shan Trail Race Facebook）

周佩欣今年底與朋友合作舉辦另一山賽叫大帽山之美，以荃灣廟崗街休憩處為起點。（顏銘輝攝）

填表手續麻煩需附加大量資料

周佩欣及黃浩輝同樣表示，舉辦小型山賽是鬥快申請，計劃日子時，會避免跟樂施毅行者等享負盛名的大型越野跑活動撞期。參與樂施毅行者籌備工作有20年的樂施會籌募經理（活動）黃玉閒亦表示：「我們的活動歷史悠久，而且我們今年已經定了明年及後年的日期，希望其他機構知道毅行者是這個時段舉行，至今都未試過有其他比賽撞期。」

山賽搞手向漁護署遞交的表格看來只有3頁紙，但其實需要附加大量資料及圖片，包括場地使用設計圖、活動地點詳細位置圖及海報設計圖。周佩欣指填表都十分複雜：「手續都幾麻煩，展示商標、或者大過某個大小的路標，你都要清楚告訴漁護署擺放地點，還要寫明坐標。」

黃浩輝憶述以前搞山賽，向漁護署申請場地時最緊要夠快，因為申請是先到先得。（顏銘輝攝）

黃玉閒（左三）表示每年申請舉辦樂施毅行者時，都要向漁護署交幾十頁文件。（由受訪者提供）

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樂施毅行者規模龐大，要交的資料更多，黃玉閒說：「我們在郊野公園所有活動，活動前我們要去準備，每個check point搭建幾多個帳幕，橫額放在什麼地方……所有的細節都要很詳細地告訴他們。如果加上圖，每年都要交好幾十頁給漁護署。」毅行者每年路線大同小異，以麥理浩徑為主，漁護署通常不會對比賽路線有異議。雖然今年毅行者更改終點到屯門，但黃玉閒表示去年已經跟漁護署溝通過，所以問題不大。

漁護署會修改山賽申請路線

反而漁護署較多修改小型山賽的路線，在3年前舉辦過山賽的黃浩輝說：「交完表後，會再問你多點資料，至少會通個電話，問你有沒有經驗，亦可能對你的平面圖有意見。他們會告訴你噪音有管制，可以用什麼，不可以用什麼；郊野地方也不可以太商業化。漁護署通常在路線上有意見，太小的路不用得，做保育維修的路也不開放。」

黃浩輝去年在家中接受訪問時，講到過去向漁護署申請舉辦山賽的經驗。（顏銘輝攝）

向漁護署申請山賽所需填表格（按圖放大）：

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要用漁護署修葺路徑

周佩欣在今年底舉辦大帽山之美的山賽，她慨嘆現在公布的賽道跟最初設計的大有不同，「只是修改路線都用了兩三個月」！她解釋：「就算是地圖上有的路徑，都不一定可以用來比賽，一定要是漁護署有修葺路線。我想由川龍及響石墳場上施樂園，他們說那段路沒有修葺，所以最後沒有經到。你一日未改到滿足他們的規格，他們都不會批准許證。」

漁護署不建議山賽途經沒有修葺的小徑，周佩欣的山賽亦因此要改道。（顏銘輝攝/資料圖片）

漁護署予活動搞手的指引重點：

一般情況下不准在溪澗舉行活動 由於野生動物在夏季晚間活動較活躍，在4月至9月的夜間體育競賽申請原則上不會獲批 應盡量在有維修的路徑進行活動，避免在人跡罕至的山脊小徑及土壤流失的地點進行跑步活動 最早可於擬進行活動日期前九個月提早出申請 應盡量減少豎設遮蔽處及展示標誌、告示、海報或廣告宣傳品數目 應盡量避免豎設背板或台階，或裝置音響器材 必須提交場地平面圖，顯示遮蔽處、海報等位置

申請者要列清楚所有遮蔽處的大小及地點，並且逐個收費。（顏銘輝攝/資料圖片）

幾名山賽搞手不約而同表示，交表後，通常要補交不同文件及澄清修改各項資料，這個過程約需半年，到大概在活動前三四個月才會獲得漁護署發出的正式准許證。周佩欣指漁護署的審核相當仔細，一絲不苟，她記得最趕的一次，在活動前一日才獲得准許證。周佩欣補充，待漁護署批出准許證後，她才能以此證到水務署、康文署等其他政府部門申請其他准許證。

毅行者參加人數已被封頂

周佩欣舉辦的小型山賽，漁護署指參加人數不可多於500人。至於樂施毅行者是全港最大型的遠足籌款活動，搞手黃玉閒亦特別提到，她近年常與漁護署就活動人數交涉，相信毅行者的參加人數已經封頂。她說：「以往港英時代，在1997年前，可能只得幾百隊參加者。起初，漁護署准許你可能每年加50隊慢慢加，去到2013、2014年就加到現在的數目，1300隊共5200人。」

去年毅行者，隊伍「Gone Running-Joint Dynamics」以11小時53分35秒首先衝線。（樂施毅行者提供/資料圖片）

籌辦樂施毅行者多年的黃玉閒（左）表示，近年有向漁護署爭取增加參賽人數，但都被拒絕，所以她相信參賽人數已經封頂。（受訪者提供）

黃玉閒續說：「想參加毅行者的人數一直增加，近年我們問漁護署可不可以增加人數上限時，問加50隊，他們說不可以，我們再問加30隊可不可以，又不行。以我們的理解，漁護署已經封頂了，不准我們再增加隊數。我們年年都話『很多市民想參加』，但結果都被拒絕。」她理解行山徑的承載力有上限，而且每支隊伍都有支援隊，加上麥徑同時需要開放予公眾，所以在活動當日，分分鐘有約萬人在賽道之上。

黃玉閒就籌備樂施毅行者跟漁護署交手多年，十分清楚當局近20年在山賽規則上的變化，除了參賽人數封頂外，她還提到：「最初可用繩或索帶將橫額掛在樹上，但現在就不可以了，要豎立根柱再綁。我們可以進入郊野公園範圍內的車輛數目亦不能再增加。」

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