【山系．店長】7月山品講談　即興輕便裝備才符合香港山野特色

香港的野外環境，跟世界上絕多數地方比較，都是獨特的。 世界上很難找到一個地方，城郊距離如此接近，卻又充滿變化，入門級的、高難度的路線，圈繞在我們日常生活的環境之中，發展出一套香港特色的山野文化。 入手戶外裝備時，盲目跟隨外國潮流未必滿足本地環境需要；於是《01體育》走訪不同山系商店，聽聽各家店長的山野概念，分享符合本土與季度需要的山品推介。 這次訪談找來MOTHER-Outdoor Lifestyle的店長Jim。

「香港的行山文化，就是即興、輕便。」

這是MOTHER-Outdoor Lifestyle店長Jim對本地山野生活的看法。

當我們瀏覽外國網站和雜誌，看到人家「重裝上陣」，駕着露營車穿州過省，或者將野外的營地佈置得猶如小型基地，裝備充足好不豪華，這樣的野外生活確實令人羨慕。但回到香港，因環境所限，很難模仿Road Trip Camper般的重裝露營方式。因此，我們的野外日常，大多數只能維持揹起裝備上山去的形式，成為香港山野生活的一大局限。

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MOTHER-Outdoor Lifestyle店長Jim認為本地山野文化，就是即興、輕便。（曾柏熊攝）

當然，我們不是要「放負」埋怨香港這樣不好、那樣不好。正因我們獨特的環境，同樣發展出一套外國人難以模仿的野外文化。Jim解釋：「香港的城郊距離超近，在世界任何大城市都絕無僅有，基本上無論身處任何地區，都可以數十分鐘至一個小時內，到達一個野外地方，可以輕鬆走走家樂徑，時間充裕的，又可以深入長咀這類難度較高的地段。有時明明身處原始地貌，舉目卻見繁華都市，這種超反差和便利的野外環境，就是香港的特色。所以我們的野外裝備，應比外國的簡單輕巧，在有限的負重中盡量滿足實際環境需要。」

店長推介的7月山品亦以輕便為主題。（曾柏熊攝）

這種追求並非紙上談兵，而是確確實實地應用在Jim的生活哲學中。有時「山癮起」，他喜歡在上班之前收拾一套裝備，行夜山好、露營也好，反正下班之後坐數十分鐘小巴，已經可以到達目的地範圍，玩一晚後，第二天上午回到城市，找個體育館沖一沖涼再上班（當然要注意山野安全）。香港的山野生活，就是可以那麼即興。因此，Jim是月的山品推介，亦圍繞「輕便」這個主題，方便各位山友上班時收在背囊中，下班後就盡情爆發！

1. City to Summit Sacoche Bag

就算不用作山系裝備，Sacoche Bag也是日常配襯必備小物。（曾柏熊攝）

Sacoche Bag本是用於單車賽事的補給袋，後來因為貼身輕巧，方便放置電話、電筒、急救品等常用小物，無須動不動就翻開放置大量裝備的背囊，因此成為登山攀爬愛好者必備的裝備，更被日本山友發揚光大，成為當代山友的必須品。City to Summit的Sacoche Bag採用防潑水、抗撕裂的Xpac Fabric物料製作，又輕又薄，而且十分耐用；加上近年不少時裝品牌都將Sacoche Bag改造成時尚配件，就算不用作山系裝備，下山回到日常城市生活的配搭，都絕對沒有違和感。

2. Out leather Tokyo gear E錢包

外觀好像不太好看，但不想下場雨就令銀紙濕透的話，Cuben Fiber製作的銀包可十分有用。（曾柏熊攝）

身處野外，其實帶適量金錢就足夠。有些人不喜歡Cuben Fiber物料製作的錢包，覺得它好像一張破紙皮，但其實什麼是Cuben Fiber？簡單來說就是製作比賽帆船上的「帆」的物料，超防水亦超輕，十分實用。

3. Mountain Martial Arts越野跑Tee

香港山野文化一直受日本文化影響，即使山野的裝備美學亦離不開這種氛圍。Jim尤其推介日本越野跑品牌Mountain Martial Arts的製作，原因是它們推崇「功能和設計」的運動服飾同時，亦要求功能服裝必須於日常生活都可穿著。MMA Tee採用的COOLMAX物料既乎合野外運動要求，機能觀感卻不至太強烈，背後「The Rules for Trail Runner」Print的設計點題地分享融合山野與日常生活的禮儀，正是Jim眼中的香港特色。

4. Tilak Peregrine外套

Tilak本身是捷克野外品牌。（曾柏熊攝）

7月天氣炎熱，但早晚溫差不得不預防，登山時必具備用外套。Tilak同樣受日本山界與潮流界追捧，但它本身並非日本「原生」，而是來自捷克。其Storm及 Attack等型號一直不乏捧場客，但相對之下，Peregrine更適合香港需要，其Pertex Fabric防水能力強，而且超輕量，摺疊起來放置不會佔太多空間，非長時間穿著的話，用作防風防寒的功能不俗。

5. Klattermusen FJORGYN機能長褲

1984年誕生的瑞典品牌Klattermusen，結合了瑞典文「攀登」（Klatter）和「老鼠」（Musen）的意思。「攀登老鼠」來自創辦人Peter Askulv一次登山遇上暴風雪的經歷，他當時穿著的防風外套的袖口魔術貼，因為被積雪影響而不能貼合，衣物無法阻隔寒風不斷吹進入內層。這次經歷令他難以忘懷，決定為自己設計可以像老鼠一樣縱橫山林的戶外服飾；FJORGYN機能長褲除了採用Epic Fabric物料製作，以應付登山級的耐磨度，擁有防潑水亦非常輕巧的特性外，它的剪裁本身就考慮到野外環境中最方便的設計，例如它的褲頭預留延伸空間，以插扣連結，協助因負重而影響靈活的登山客，單手亦可輕易解開褲頭如廁，這亦可看得出，各種設計明顯根據品牌創辦人本身的經歷而製。

6. Gramicci短褲

如果路程難度不算太高，不妨選用美國品牌Gramicci的短褲。品牌本身以製作攀岩褲款起家，性能毋庸置疑，但在30年的發展歷史當中，品牌十分關注休閒的野外生活，設計上平衡了專業級挑戰與休閒戶外享樂的需要。然而那怕是一條classic的短褲，依然明顯地展現出品牌的「攀岩基因」，腰間褲頭內配置的隱藏式尼龍織布Webbing Belt，本身是用作攀岩活動時，運動員能夠單手輕鬆調節腰間鬆緊度而設，應用到一般休閒野外活動上，絕對綽綽有餘。

7. Mountain Martial Arts帽子

同樣是MMA的越野跑產品，三層防水物料，以及反光的印字設計，合乎夜間山野活動的需要，亦能配搭出90年代的山系風格，時尚與性能兼備。

8. Bedrock Sandles涼鞋

美國手工製作的Bedrock Sandles涼鞋。（曾柏熊攝）

在香港，如果純粹走一般休閒向的野外路程，穿一雙舒服通爽的涼鞋也足夠應付。標榜美國手工製的Bedrock Sandles，設計極盡最簡最輕的要求，但用上輕身耐磨的Vibram外底，極簡約與極耐用竟能並存。