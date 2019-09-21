【越野跑】黃浩聰全情投入本地大小山賽　冀助香港賽事提高水平

港產世界級越野跑手黃浩聰，上月底以香港史上最佳的第6名完成UTMB，返港一直未有停步，今早他參加MSIG越野跑系列賽第三站「MSIG八仙嶺越野賽」，以3小時31分08秒奪得34公里賽事亞軍。「阿聰」賽後說，今季將專注本地賽事，既與香港「山友」交流，長遠更希望提高本地山賽水平。

周六早上的八仙嶺越野賽是黃浩聰完成UTMB後第二個比賽。儘管與冠軍無緣，不敵以3小時22分33秒封王的John Ray Onifa，但「阿聰」對今日的表現依然滿意，「可說是寓賽於操吧」，而且今季他將更專注於本地賽，希望回饋香港越野跑界，他說：「香港有不少具實力的跑手，但可能他們去外地跑比賽的機會不多，較難累積到更高的ITRA（國際越野跑協會）分數。希望我參加本地賽同時都可以提升到賽事的批分，又可以帶起本地賽事的水平，從而令本地賽亦有一定認受性。」

黃浩聰（左）於MSIG八仙嶺越野賽奪得亞軍，冠軍為John Ray Onifa（中），季軍則是曾福祥。（甘琬湄攝）

早於UTMB的半年前，黃浩聰已沒參加任何賽事，集中備戰，因此暫時黃浩聰最想就是拋開一切，好好享受越野賽。「之前一直都為高強度、非常長距離的比賽訓練。現在就希望能好好享受香港的比賽，不會太計較比賽的勝負，最開心就是每個星期都有比賽。」黃浩聰亦想起本月初「Kill標王越野山賽」的不幸事件，他坦言能夠跑步已應感恩，「接下來的比賽都很期待，可以每星期都見到山友，接受他們的祝福，跟他們『吹水』，討論一下上個賽季、又計劃一下下個賽季」。

MSIG八仙嶺越野賽34公里成績： 男子組 女子組 冠軍 John Ray Onifa（03:22:33） Angelika Hahn（04:44:08） 亞軍 黃浩聰（03:31:08） Wing Yan Hui（04:51:59） 季軍 曾福祥（03:48:47） 張敏怡（05:03:38）

重提於UTMB奪得第六名，創下香港歷來最佳戰績，這名2018年四大極地超馬巡迴賽總冠軍坦言非常驚訝，「賽前的目標是25小時，前輩曾小強參加過六年，最佳排名為17，最佳時間為23小時52分03秒，他亦好希望大家可以挑戰到他的成績」。黃浩聰承認，賽前信心不大，「我當時問前輩覺得我有沒有可能跑快過他的時間，他就說了一句『其實現在很強東西都進步了，你不用望着別人的影子而跑』」。這句話深深感動黃浩聰，令他決意突破自己，擺脫別人的影子，結果跑出超水準表現，「所以每當自己困惑，那就是要最相信自己的時候」。

黃浩聰完成UTMB回港後，已參加了兩個本地賽。（甘琬湄攝）