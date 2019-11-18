【跑手接龍二・103】長天跑手・天資不是最重要　堅毅才是命脈

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「隊長跑手」盧善達留給「長天跑手」王健進的話是：「第一次遇到你，覺得你好有火。希望你既火會為令你係香港跑界有一番作為」!

意外就是意料之外， 我在美國讀到大學最後一年， 回香港辦理簽証繼續學業， 誰料簽証不獲續批，原因是我曾逾期居留2個月。未能畢業，只好留在香港從頭開始再讀，消耗了時間和金錢。 一扇門關閉，就有另一扇門打開， 回到香港，我重拾跑步，何解是重拾呢？我在美國讀大學時想加入越野隊， 但科羅拉多州的跑步水平很高， 教練說入隊門檻是10公里30分頭和1500米3分55，比香港紀錄還快，所以那幾年我都較少跑步，直至回港才開始恆常練習。

王健進稱自己是肥仔，因他有170磅。（受訪者提供）

我與倔強跑手蘇文浩一樣， 在長沙灣天主教英文中學念書。長天有深厚的長跑文化，我一直以入選學校長跑隊為目標，甚至想一嘗D1學界越野賽的滋味，所以中六時在何海濤老師指導下開始跑步訓練。

曾在學界D1與高手們一較高下， 現在每周回母校指導師弟。母校曾在學界名列前矛，到了我那一輩成績下滑，主因是跑步的學生減少，參與人數不足，組成高質素的田徑隊就十分困難。 大概很多中學都遇到人數不足的問題， 加上我們不能像傳統名校，可在小學招攬人材，沒有早起步的優勢，只能在中一開始培訓學生。幸好，何海濤老師和蘇文浩很用心，不單教他們跑，還會辦各種聚會提升凝聚力。 我在訓練中看到隊員人才濟濟，而且很自律和主動，爭勝心亦強，使我對後輩充滿信心。長天學界成績，正在穩步上揚。

一眾跑手是對手也是朋友。（受訪者提供，Samon Lai攝）

中學隊友，現在只剩下兩人在跑。（受訪者提供）

跑步很花時間和單調，日復日，月復月地跑，往往數年後才慢慢見到成果，教人容易放棄，昔日隊友只剩下我和蘇文浩仍在跑。慶幸，跑步並不孤獨，我認識到一班志同道合的人，例如runaholic和樂家跑會的跑友，影響我最深的是張耀樑及陳家豪。他們需要同時兼顧工作及家庭，休息時間比我少得多。縱使生活比我忙碌，他們從沒放棄對長跑的堅持，更一直都是香港的頂尖跑手。兩位對跑步的熱誠，心中一團火，徹底改變了我的練習態度。

王健進（右一）主要跑10公里賽，暫未跑過馬拉松。（受訪者提供）

口說堅毅重要，那我有什麼行動和目標呢？我在剛過去的天水圍10公里賽事跑32分鐘40秒，賽後檢討知道自己的弱點是耐力不足，因此近期刻意提高里數，每星期接近140公里，以及減輕體重，希望可以在石門10公里賽跑出31分鐘的成績。我亦渴望能夠於明年踏上香港馬拉松的頒獎台。它是香港的最大型賽事，能夠於香港馬拉松獲獎對跑手的最大肯定，去年我是「梗頸四」，令我更有動力訓練，但願我能在香港馬拉松的頒獎台看到大家！

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

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