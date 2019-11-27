【跑手接龍二・105】鐵航跑手・用我的2年　換你改變一生的機會

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「容易跑手」余懷瀚留給「鐵航跑手」劉峻崚的話是：「用你的力量去成就別人，以另一個角色繼續為港爭光吧」!

大家該聽過領跑員吧，就是與視障跑手各執手帶的一邊，引領視障跑手往前跑。除了跑步，三項鐵人都有領航員，帶領選手游泳、踏單車和跑步。現在，我正與世界排名17的視障拍檔朱健驊衝擊東京2020殘疾人奧運會，希望能出戰三項鐵人的視障選手組別。

中學時代，我已是代表香港出賽的三項鐵人，直至2018年仍是三項鐵人聯賽男子公開組冠軍，成績不俗，但跑了多年，清楚自己進步空間有限。朱健驊不同，他的潛力足以進擊世界。因此我選擇晚上修讀碩士課程，早午都身兼教練和拍檔，跟他訓練。

二人同游，上水轉項一刻。（受訪者提供）

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朋友好奇，我在海上怎樣引領朱健驊往前游？其實與跑步一樣，我們都是用領航帶的，但可選擇「手持」、「套腳」或「套腰」。我們選擇手持，好處是容易協調手頻和控制方向，手頻同步得好對推進很有幫助，缺點是較易鬆脫，難度亦較高。我要一邊看岸的方向，一邊觀察他怎游，加以協調。至於單車，就是在雙人單車上我坐前，他坐後地一起踏。最初，我以為自己踏快些就能一起走，原來不行。皆因齒輪相連，快的選手會被慢的選手拉扯住，非常消耗體能，定必提早力竭。

手帶套在手上，二人同頻地游。（受訪者提供）

雖說，我在三項鐵人上看到無形之手，難有突破，但運動員心態不會隨客觀環境改變，所以我轉項到跑樓梯和長跑。我奪過香港馬拉松半馬組別青年冠軍和世界樓梯巡迴賽，世界排名第10名。因為這種心態，我對自己和朱健驊的要求都很高，清晨5時30分就在香港體育學院練水，7時30分就訓練他游泳，下午4時30分就是跑步課。日復一日，我們在嚴厲的訓練中尋求進步。

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明年就是東京奧運會，成績上揚的他能否成為奧運選手，尚未明確。但身有殘疾，仍達標成為精英運動員，已值得鼓舞。時間不會等人，我不介意用2年光陰，博取朱健驊更上一層樓，成為世界級運動員。

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