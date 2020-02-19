【行山】即興體驗港島4座「後山」　輕鬆呼吸新鮮空氣｜Hikipedia

細細個就聽老師說「香港四面環山環海」，自然風光甚多。不過我一直對教科書裏的描述無甚感覺，直至幾年前年因為行山多了，才真切體會到當中的意思。雖然香港地少人多，擁擠的生活難免讓人偶感無奈，但無論身處任何一區，總有山徑在附近，對於生活在這個萬家燈火的城市，我倆能夠不時簡單發個短訊，即興地穿上行山鞋出發登山，是種幸福。更何況在此人心惶惶的疫情時期，更不時想到山上呼吸新鮮空氣。 這幾年的周未大多在山上渡過，不經不覺，總算叫踏過18區大小山徑，完成了「山涯」一個小目標。無論是港島人，或是居住在新界大西北，離家一小時之內，總會找到一條離家不遠的行山徑，18區都有我們喜歡的路，今回由港島區開始。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

中西區：西高山 比山頂更美的維港日落

西高山位於香港島西部，介乎中西區與南區之間，海拔493米，為港島第四高峰。除了有無敵海景，也可欣賞極美日落。由山頂盧吉道出發，登上西高山，再原路折返，整段路鋪設平整，對新手而言亦無難度，來回3小時左右便完成。若黃昏登頂，日落後便可沿夏力道走到山頂廣場，欣賞太平山的夜景後才下山。人人都說上山頂鳥瞰香港的維港景致最美，但我們卻認為真正可以寧靜地飽覽維港，西高山才是最佳角度。

山頂廣場 → 盧吉道 → 涼亭 (小花園) → 西高山 → 夏力道健身徑 → 山頂廣場

難度：★☆☆☆☆

風景：★★★★☆

需時：約2小時（不連拍照）

長度：約4.4公里

交通：專線小巴1號

補給：山頂廣場

識睇維港海景一定上西高山。

+ 5 + 4 + 3

東區：柏架山 難度悉隨尊便 即興登山一流

柏架山高海拔532米，是港島東區最高峰。不過不要被這高度嚇怕，柏架山的登山徑途上都是鋪設整齊的石屎路，就算帶著小朋友一起上山都能夠應付。從鰂魚涌出發，經柏架山道前往大潭水塘，全程約3小時。若有足夠體力的話，還可以登上大風坳，這裡遊人稀少（一般來說...），盡收港島東景色，近望筲箕灣，遠眺對岸的將軍澳，甚至東龍島、蒲台島等大小離島。這裡除了山林步道外，還可經過古雅的林邊紅屋（前太古糖廠，現被定為二級歷史建築，並活化為生物多樣性自然教育中心），到達大潭水塘才離開。

港鐵鰂魚涌站 → 柏架山道 → 太古糖廠 (紅屋) → 大風坳 → 柏架山山頂 → 大潭水塘

難度：★★☆☆☆

風景：★★★★☆

需時：約3小時（不連拍照）​

長度：約7.5公里

交通：港鐵鰂魚涌站A出口、太古站B出口

補給：沒有

柏架山是鰂魚涌、太古城的後山。

+ 3 + 2

南區：南朗山 尖叫聲伴隨的日落海景

南港島區有三大後花園，分別是與玉桂山、香港仔水塘和南朗山。南朗山位於黃竹坑，高284米，是三條路線中最輕鬆，卻又不乏美景的選擇。此山徑屬入門級別，雖然樓梯較多，但只要慢慢行，一般體能絕對足夠應付。這座山與海洋公園坐落同一山頭，山上既可飽覽港島南岸的海景、俯瞰香港仔海峽、遠眺海洋公園，沿途除了風聲、浪聲，還不時從海洋公園機動遊戲上，傳來遊人的尖叫聲，身在山野依然好不熱鬧！

港鐵黃竹坑站 → 南朗山道 → 布廠灣避風塘 → 南朗亭 → 山頂發射站 → 原路折返

難度：★★☆☆☆

風景：★★★★☆

需時：約2小時（不連拍照）​

長度：約4.6公里

交通：港鐵黃竹坑站B出口

補給：無

南朗山是南區三大後花園之一。

+ 3 + 2

灣仔區：灣仔峽道往香港仔水塘 清幽山野 探古尋源

這條行山徑毗鄰灣仔繁華大街，短途輕鬆，裝束輕便即可。尤其是對每次行山都嫌只有青山綠草的人來說，不妨走訪這條充滿｢古典美｣的山徑，既有水塘美景，又可探古尋源。沿途上的博物館、古水壩，花岡橋，適合一家老少或文青出行。值得留意是在灣仔峽公園內有一間充滿異國風情的小屋，差不多整間屋都被灌木和藤蔓遮蓋，如果不是刻意尋找也未必會留意到。

走進香港仔水塘道，上水塘除了有巨大的水壩，壩底的圓拱石橋更是法定古蹟，是不少遊人的打卡點。由灣仔出發，走到香港仔，只需約2小時，絕對是可以拿起背包便起行的行山徑！

港鐵灣仔站 → 灣仔峽道 → 竹林苑 → 寶雲道公園 → 灣仔峽公園 → 香港仔上水塘 → 香港仔下水塘 → 天后廟

難度：★☆☆☆☆

風景：★★★☆☆

需時：約2小時（不連拍照）​

長度：約4公里

交通：港鐵灣仔站A3出口

補給：灣仔峽公園小食亭

行山卻不想只有青山綠草的話，灣仔峽道往香港仔水塘是好選擇。

+ 3 + 2

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