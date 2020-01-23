【01齊跑．Hikipedia】為何自討苦吃？　街馬悟出苦練長跑的意義

「究竟有什麼動力，驅使你凌晨起床參加長跑比賽呢？」 那夜凌晨，我坐上開往全城街馬起步點的「紅的」，腦海中再度浮起這個問題。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

「為什麼要自討苦吃？」

這不是我們第一次有這個疑問，每一次長跑或山賽前夕，這問題總會在腦海中浮現；曾經試過凌晨摸黑登上海拔4096米的神山，稀薄的空氣令我們感覺快喘不過氣時，亦有過這種疑問。

上星期全城街馬賽前，Avis前一晚才落機回港，Kylie則工作至半夜。大家都小歇一會就要出門，鬧鐘一響，兩人都幾乎都是「秒醒」。起床時間比平日上班更早，睡得比卻更少。辛苦是辛苦，然而興奮的感覺始終戰勝了睡意，沒有平日般賴床，大約就是小時候學校旅行時充滿期盼的心情。

登上神山時，我們都曾經問自己「為什麼要自討苦吃？」

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當日是我倆今年首個長跑比賽，回想起兩年前第一次參加時，印象最深刻是沿途各種街頭小吃、街頭樂隊、以及超多「扮鬼扮馬」的跑手。

今年街馬繼續貫徹「食玩跑」的主題，就像參與了一場跑步嘉年華，愉快的氣氛令32.195公里的距離好像縮短了許多，加上有幸成為嘉賓跑手，本身足夠令我們雀躍不已。32.195公里第一組的起步時間是上午5點15分，但我們約4時便要到前往嘉賓跑手區集合，與跑界和山界猛人如聰Sir、KK Sir等同台為街馬揭幕，感覺十分「Sam Hui」。

與一眾高手同台，我想這就是「Sam Hui」的感覺。

食盡每一站美食

我們在東區走廊近維多利中心起步，賽事首8公里賽道都在港島區，由東區走廊跑到筲箕灣近愛秩序灣邨路上都十分當風，不禁有點後悔沒有帶上薄風褸。過了第8公里，終於來到今年街馬的「打卡」重點──東區海底隧道入口。東隧全長約兩公里，有點長跑經驗的跑手都一定知道，隧道內總是比較悶熱，不太好受，卻由於這是首次開放東隧作賽道關係，依然吸引不少跑手東隧前拍照留念。

跑出東隧以後便來到東九龍，這時已經跑了11公里，早上只吃了一片麵包，開始感到肚餓，幸好補給站很快便出現。港島區的補給站主要只提供水和能量飲品，但一到達九龍區，街馬的「最大優點」就顯現了，幾乎每兩公里就有一個小食攤，亦因為肚餓，由第一個小食攤開始，我們已忍不住每樣都吃幾口，素雞、燒肉、齋滷味……幸好每次都沒有吃太多，不是怕吃大飽影響發揮，是怕錯過之後更多不同種類的美食。

東隧是今次比賽的「打卡」重點。

談論比賽表現方面，可能是因為天氣較冷，熱身又不足的關係，我們居然不約而同地感覺右邊膝蓋不適。Avis在最後的15公里實在有點吃力，不過都從未出現過放棄的念頭，可能是吸收過去年比賽的經驗吧，這回現場處理舊患復發的狀態，身心皆比較輕鬆。

每到一個補給站便停下來吃吃小食、拉拉筋，讓大腿肌肉放鬆一下，尾段的救護站又噴一些舒緩噴霧，還是可順利完賽。

Kylie每次經過攝影師面前都會調整自己的臉容和姿態，「無獎都要有相」嘛。

「無獎都要有相」成完賽動力

不過Kylie便沒有那麼幸運了，一過東隧以後便開始疼痛的她，即使減慢速度，痛楚亦只有增無減。可能是連月以來的運動，加上傷患未癒便再度比賽，膝蓋的負荷到達了臨界點。看着身旁一個又一個跑手越過自己，亦只有放慢配速緩和疼痛感，同時不斷勉勵自己絕不能放棄。

最後能夠完賽，除了感謝大會的最強補給外，另一個最大功臣便是攝影團隊，若說補給站2公里就有一個，攝影師幾乎每公里都起碼有一個！每次經過攝影師面前，都會調整自己的臉容和姿態，雖不能以最好的面目上鏡，卻也要盡量保持優雅，即使「無獎都要有相」。

喜悅與滿足感，就是堅持不同挑戰的答案。

成績不完美，可接受，要改善。

回想一下，長跑如此辛苦，我們依然可衝破難關，平日又豈用懼怕日常生活上的大風大浪呢？每次跑過終點，接踵而來的喜悅與滿足感間，我們都能找到堅持跑下去的答案。

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