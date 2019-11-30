【01齊跑．Hikipedia】怎樣才算是個跑手？　毋負自己就是了！

11月最後一日到了！各位實現了今個月的目標里數了嗎? 幫我們兩位「MinPlay」領跑手結算，山系團隊Hikipedia的Kylie和Avis於最後一周分別完成了103公里和102公里成績，比預期中的90公里稍多； 雖然這個跑季不能預測的因素特別多，但作為跑手，總要時刻準備好，遇上未來的挑戰時可有充足狀態應付。展望下個月，大家一齊繼續努力吧！

跑步有趣的地方，在於不一定要挑戰別人，更多時候，它是一種「贏自己」的修煉；但有時候我們都會問：怎樣才算是一個跑手呢？要擁有某Pacing之內的速度？要在某些富競爭性的比賽中創造過佳績？還是，其實只要堅持在百忙的都市生活中維持跑步、熱愛跑步，其實已經是「合資格」的跑手，答案當然亦因不同人的追求而異。對Hikipedia來說，能夠常懷挑戰自己的爭勝心，那怕是外人眼中微不足道的小勝利，這種今天比昨天更進一步的滿意感，就已經是跑步予人無比意義的來源。

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「所謂贏自己，其實不一定是什麼動地震天的成就；正如面對很多都市人日常的訓練難題——時間上，已經可以是堅持一種態度的引證。每個人都要工作，左計右計前計後計，一日仍然只有24小時。上班10小時、交通2小時、吃飯2小時；沖涼、休息、睡覺8小時。計完，每日只有2小時是完完全全的個人時間，到底怎樣運用才好？煲劇、看書、碌FB、IG。當自己有了取捨，最後還是決定用來練跑之後，某程度上已經是一種態度的引證，我覺得自己已經是一個跑手」Kylie說。

另一位成員Avis亦認為，看着自己跑步成績的進步固然開心，但能夠學會享受過程而非純粹結果，這樣的跑步生活才更細水長流。她說：「對我來說，今個月90公里Min-Play最難的地方，在於平衡工作和跑步的時間；每星期有一半時間都要離港工幹，就算在香港的時間，通常都要晚上9時才回到家，這情況尚算還可以跑，再夜一點就真的不行了；最後能夠以過百公里完成，對之前的月份還要多，令我喜出望外，亦證明為自己定下目標的重要；很多人因為我和Kylie開設了Hikipedia的山系專頁，覺得我們是偏向山系多於跑步。其實我們雖然不是長跑高手，但跑齡其實高於山齡。過去不是沒有經歷過上跑班、跟Program跑全馬的日子；看着自己時間上的進步當然開心，但日子久了，卻又發現原來能夠跟好朋友一起享受、完成一些目標，這種互相鼓勵和經歷的過程也很有意義，成為我們最享受跑步的節奏，也是另一種挑戰。」

社會環境令今個跑季的「不能預測因素」大增，不少比賽亦因而取消；但如果因此而放棄賽前的準備，當挑戰真正來臨時，就很可能沒有足夠狀態應付。更何況，所謂挑戰，豈止局限於一些比賽的成績呢？跑畢11月MinPlay之後，才是Kylie和Avis的跑季真正開始。Kylie說：「今個月重新展開有目標的跑步生活後，我覺得自己漸漸上力，開始找回跑步的感覺，希望往後的比不用再取消吧；首先希望我們可以當下不錯的狀況，完成周日一場50K的山賽，然後在街馬32公里和渣馬半馬的賽事中跑出好成績；除此之外，其實我和Avis還希望在明年4月前完走香港4大徑的目標，也想根據《山野天梯大全》，將香港15條天梯逐條KO。最大的困難仍然是時間，純粹此時間不同彼時間，但如果最後我們依然能夠一起完成，這已經是我們的勝利了。」

前路未必明顯，能夠盡了力毋負自己與身邊人的承諾，堅持個人目標，或許已經是一個跑手的基本門檻。

什麼是《每月MinPlay》？

01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay），作為一眾01跑手月度的基本目標；

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