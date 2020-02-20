【武漢肺炎】名古屋女子馬取消一般跑手資格　推虛擬馬拉松送吊墜

武漢肺炎肆虐日本，跑季大受影響，陸續有賽事取消。 名古屋女子馬拉松跟隨東京馬拉松，宣布取消所有一般跑手名額，只保留約150名精英跑手參賽資格。不過，每年重點之一完賽吊墜，將會繼續送出。

名古屋女子馬2020於3月8日舉行，為日本田徑隊東奧女子馬拉松選拔賽。惟疫情在日本進一步擴散，大會近日檢討對策，考慮如何避免人流密集下增加傳染風險。

當3月1日舉行的東馬，在周一（17日）宣布一刀切取消一般跑手名額後，陸續有規模較小的馬拉松宣布取消。名古屋女子馬賽會曾表示與東馬賽會保持聯絡，而日媒透露賽會昨日決定跟隨東馬，自2012年首次接受大眾報名，首次取消約2.2萬個一般選手的參賽名額，只餘下大約150名精英選手參賽。賽會聲明指不回退還報名費，亦不會預留來年名額。

禮服男在終點把完賽吊墜交給女跑手的場面，今年將會大為減少。不過，賽會表示會以「虛擬馬拉松」方式送出吊墜。跑手需要下載一個手機應用程式，跑步並完成相當於馬拉松的里數後，便會得到今屆賽事的完賽吊墜和證書。

賽會決定只保留精英跑手，讓名古屋馬兼東奧選拔賽繼續舉行。（名古屋女子馬拉松facebook）

東馬宣布大幅「cut人」之後，多項即將舉行的馬拉松均宣布取消。以本周日舉行的賽事為例，頗受海外跑友歡迎的姬路城馬拉松，及福島縣磐城陽光馬拉松，均在今周宣布取消。又以名古屋舉行當天的3月8日（3月第2個周日）為例，已有石川縣能登和倉馬拉松宣布取消。

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